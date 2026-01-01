Samanta iz 'Života na vagi' se razvodi: Imam novog partnera, počinjemo živjeti skupa

Samanta, koju su gledatelji RTL-a upoznali kao natjecateljicu osme sezone showa "Život na vagi" razvodi se od svog supruga s kojim je pet godina bila u braku. Otkrila je što je presudilo odluci da svatko krene svojim putem. "U procesu smo razvoda, sporazumno je. Bili smo skupa 14 godina, od toga pet godina braka. On je meni prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo", izjavila je Samanta za RTL. U nastavku je dodala kako se ta odluka nije dogodila preko noći te kako se s ovom situacijom nosi njihova osmogodišnja kći.

"U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je to sve palo, baš jako teško. To baš treba prebroditi. Psihologica iz Života na vagi, Anamarija Lušić, mi je dosta u tome pomogla i često idem kod nje na terapije. Ovo je baš početak novog života, moraš biti priseban zbog djevojčice. Ona je svjesna svega, predškolac je, jako je važno s njom razgovarati, a težak je i taj pritisak okoline – osuđivanje sa svih strana. No, mi zaista više nismo funkcionirali, svatko je otišao na svoju stranu, mladi smo oboje i možemo nastaviti s životom", kaže Samanta. Ispričala je i kako je opet sretno zaljubljena te je otkrila kakve planove ima s novim odabranikom.

"Imam novog partnera, znamo se deset mjeseci i sada započinjemo skupa živjeti. Prihvatio je moje dijete kao svoje, a i bivši muž i sadašnji partner se dobro slažu. Uzeli smo zajedno stan, veselimo se, nova godina, novi početak. Sve se nekako posložilo", rekla je Samanta i dodala kako je sretna s promjenama koje su joj se dogodile te da sada ima 90 kilograma i živi zdravo. Na početku showa, Samanta je težila 148,4 kilograma, dok je na finalnom vaganju imala 109,2 kilograma, što znači da je izgubila čak 39,2 kilograma ili 26,4% svoje tjelesne mase. Ovaj nevjerojatan uspjeh pokazuje koliko je predano radila na sebi. Svojim novim načinom života Samanta je itekako zadovoljna, a pozitivne promjene rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.