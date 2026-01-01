Naši Portali
UVIJEK ISKRENA

Omiljena domaća voditeljica emotivnom se objavom oprostila od 2025. godine, dotakla se i izazova

01.01.2026.
u 07:00

Antonija Blaće, zaključila je 2025. godinu na način koji njezini pratitelji najviše vole, iskrenom i toplom objavom na Instagramu. Voditeljica je podijelila "prvi set" uspomena, kako ga je nazvala, koji kroz seriju fotografija i videozapisa pruža uvid u njezinu dinamičnu godinu.

Omiljeno televizijsko lice, Antonija Blaće, zaključila je 2025. godinu na način koji njezini pratitelji najviše vole, iskrenom i toplom objavom na Instagramu. Voditeljica je podijelila "prvi set" uspomena, kako ga je nazvala, koji kroz seriju fotografija i videozapisa pruža uvid u njezinu dinamičnu godinu. Objava prikazuje savršen balans između glamuroznih poslovnih angažmana i opuštenih, svakodnevnih trenutaka koji su joj očito prirasli srcu. Među podijeljenim isječcima mogu se vidjeti elegantne modne kombinacije, trenuci sa snimanja, ali i ležerne fotografije poput one s putovanja vlakom ili simpatičnog videa njezinog psa Charlieja. Posebnu pažnju privukla je i fotografija supruga, vaterpolista Hrvoja Brlečića, umotanog u crvenu deku, koja je dala naslutiti da je godina imala i svoje izazovnije, ali i nježne trenutke. U opisu objave Antonija je kratko i jasno sažela ključne točke svoje godine. "2025. Prvi set. Otkrila reformer, išla vlakom u Zaprešić, Život na vagi, sve u svemu, puno se pjevalo, voljelo i radilo", napisala je Blaće. Upravo je spominjanje showa "Život na vagi" podsjetnik na jedan od njezinih najvećih profesionalnih izazova u ovoj godini. Naime, Antonija je preuzela voditeljsku palicu popularnog showa, naslijedivši kolegicu Marijanu Batinić, a deveta sezona emisije započela je s emitiranjem prvog rujna. Fotografije s kandidatima iz objave svjedoče o bliskosti i podršci koju im je pružala tijekom njihove transformacije, potvrđujući da joj je taj projekt bio iznimno važan.Kroz objavu se jasno vidi da je Antonija, unatoč brojnim obvezama, pronašla vremena za sebe i svoje najmilije. Spomenula je kako je "otkrila reformer", metodu vježbanja koja je sve popularnija, što pokazuje njezinu posvećenost brizi o sebi. Jednako tako, detalj o putovanju vlakom u Zaprešić oduševio je pratitelje jer prikazuje voditeljicu u potpuno prizemnom i relatable izdanju. Njezina rečenica "puno se voljelo" savršeno zaokružuje privatni dio priče, a poznato je da je u lipnju sa suprugom Hrvojem proslavila desetu godišnjicu braka, što je zasigurno bio jedan od vrhunaca godine. Spoj takvih intimnih trenutaka s onima pod svjetlima reflektora, poput vođenja emisije "20 Years Together" ranije tijekom godine ili sudjelovanja na brojnim javnim događanjima, čini ovu objavu autentičnim prikazom života jedne od najvećih medijskih zvijezda u Hrvatskoj.

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su ispunjeni riječima podrške i divljenja. "Najbolja", "Posebno draga osoba", "Veliki sam fan, znate", samo su neke od poruka koje su obožavatelji ostavili ispod objave. Mnogi su pohvalili njezinu energiju i profesionalnost, dok je druge zanimalo odakle joj efektna jakna koju nosi na jednoj od fotografija. Jedan od komentara, "Hrvoje najveći!", pokazuje koliko je publici drag i njezin suprug, čime se potvrđuje da njih dvoje čine jedan od omiljenih domaćih parova. 

 

