živi u Sloveniji

FOTO Znate li da Melania Trump ima brata? Godinama je bio obiteljska tajna, a evo kako izgleda

04.01.2026.
u 12:40

Njegovo ime je Denis Cigelnjak, rođen je 1965. i živi u slovenskom gradu Hrastniku. Njegova majka Marija Cigelnjak ostala je trudna s Viktorom Knavsom, Melanijinim ocem te je ostala razočarana kada je zatražio da pobaci nakon što mu je otkrila da čeka dijete

Melania Trump ovih dana će obilježiti godinu dana otkako je ponovno postala Prva dama SAD-a, a tim povodom prisjwetili smo se njezine obitelji. Naime, Melania dolazi iz Slovenije te je od djetinjstva bliska sa sestrom Ines, koja joj je bila i vjenčana kuma na vjenčanju 2005. godine. Međutim, mnogi ne znaju kako 55-godišnja Melania ima i starijeg brata, s kojim nikad nije snimljena.

Njegovo ime je Denis Cigelnjak, rođen je 1965. i živi u slovenskom gradu Hrastniku. Njegova majka Marija Cigelnjak ostala je trudna s Viktorom Knavsom, Melanijinim ocem te je ostala razočarana kada je zatražio da pobaci nakon što mu je otkrila da čeka dijete. "Moja majka se nije složila, željela me zadržati. Ona nije željela ništa od njega jer je bila jako razočarana raspadom njihove veze", ispričao je 60-godišnji Cigelnjak za Planet.si, dodavši kako ju je njegova baka pokušala nagovoriti da od Knavsa zatraži alimentaciju. "Otac moje majke bio je taj koji me uzdržavao 18 godina jer je moj vlastiti otac stalno zaboravljao plaćati, čak i kada bi ga sud na to podsjetio."

Foto: Profimedia

Novinarka koja je prva otkrila da Melania Trump ima polubrata s kojim nije u kontaktu, pronašla je sudske dokumente koji bilježe pravnu bitku između Knavsa i bivše djevojke Marije Cigelnjak, koja je ostala trudna sa sinom. Knavs je osporavao očinstvo te tužio Cigelnjak na sudu, a na kraju je krvni test utvrdio da je on otac.

Čak je i sama Melania pokušala zanijekati postojanje Cigelnjaka, no kasnije je promijenila priču pokušavši prebaciti krivicu na novinarku GQ-a, kazavši kako ju nije razumjela. Nedugo poslije objave njezine priče u magazinu, Trump je pokušala posijati sumnju u članak putem društvenih mreža. "U ovom članku ima brojnih netočnosti, uključujući određene izjave o mojoj obitelji i tvrdnje o osobnim stvarima", napisala je tada na Facebooku. Unatoč tome što nikad nisu razgovarali, Cigelnjak, koji s partnericom ima kćer, poručio je kako bi volio s ocem i sestrama izaći na piće ili pizzu ako mu se pruži prilika.

Podsjetimo, put Melanije Trump do Bijele kuće popločan je ambicijom i disciplinom, osobinama koje su, kako je sama u više navrata istaknula, naslijeđene od njezinih roditelja, Viktora i Amalije Knavs. Njezin otac, Viktor Knavs, rođen 24. ožujka 1944. godine u Radečama, bio je markantna figura u njihovoj lokalnoj zajednici u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Sloveniji. Karijeru je započeo kao vozač gradonačelnika obližnjeg grada, a kasnije je vozio i direktora državne tekstilne tvornice Jutranjka. Prema pisanju The New York Timesa, bio je član Komunističke partije Sevnice, što je u to vrijeme bio uobičajen put za napredovanje. Kasnije se prebacio u prodaju, radeći kao prodavač automobila za državnu tvrtku, a na kraju je otvorio i vlastitu trgovinu dijelovima za automobile i bicikle, pokazujući poduzetnički duh koji će kasnije prepoznati i kod svojeg zeta, Donalda Trumpa.

Obitelj Knavs živjela je skromno, ali Viktorova snalažljivost osigurala im je standard viši od prosjeka. Sa suprugom Amalijom, koja je radila kao krojačica uzoraka u istoj tvornici Jutranjka, dobio je dvije kćeri, stariju Ines i mlađu Melaniju, rođenu 1970. godine. Obitelj se iz stana u Sevnici preselila u kuću u jednom od boljih kvartova, a kćerima su omogućili i ljetovanja u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj. Samozatajna i elegantna Amalija usadila je kćerima ljubav prema modi i ljepoti, dok je Viktor bio taj koji ih je poticao na poslovni uspjeh i putovanja. Melania je kasnije oca opisala kao velikog radnika te je njegovu poslovnu sposobnost usporedila s onom Donalda Trumpa, rekavši kako obojica dijele "iste vrijednosti i istu tradiciju" unatoč odrastanju u potpuno različitim svjetovima.
Melanijin put u svijet mode započeo je upravo pod majčinim utjecajem. Amalija, i sama uvijek dotjerana, organizirala je da njezina kći sudjeluje na modnim revijama za dječju odjeću koju je proizvodila tvornica Jutranjka. Prijeloman trenutak dogodio se kada je Melaniju, tada sedamnaestogodišnjakinju, u Ljubljani zapazio poznati slovenski fotograf Stane Jerko. Taj susret lansirao ju je u svijet manekenstva. Ubrzo nakon toga, s osamnaest godina, potpisala je ugovor s modnom agencijom u Milanu. Zbog karijere je nakon prve godine napustila studij dizajna i arhitekture na Sveučilištu u Ljubljani i potpuno se posvetila modelingu. Radila je u Parizu i drugim europskim modnim prijestolnicama, a njezino je lice krasilo naslovnice brojnih časopisa.

U potrazi za novim prilikama, 1996. godine preselila se u New York. Kako bi njezino ime bilo pamtljivije i lakše za izgovor na međunarodnoj sceni, Melanija Knavs postala je Melania Knauss. Dvije godine kasnije, na zabavi tijekom Tjedna mode u New Yorku, upoznala je Donalda Trumpa. Njihova veza kulminirala je vjenčanjem 2005. godine na njegovom raskošnom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Godinu dana kasnije, 2006., dobili su sina Barrona Williama Trumpa, a iste je godine Melania postala i američka državljanka, čime je zaokružila svoje američko poglavlje koje ju je na kraju dovelo i do titule prve dame Sjedinjenih Američkih Država.

Denis Cigelnjak Melania Trump

