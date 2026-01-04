FOTO Otvorila OnlyFans čim je napunila 18: Tvrdi da je u sat vremena zaradila milijun dolara
Američka influencerica Piper Rockelle, koja je karijeru započela kao osmogodišnjakinja na YouTubeu, šokirala je javnost prešavši na OnlyFans. Svoj je profil na platformi za odrasle otvorila na Novu godinu, nedugo nakon što je u kolovozu 2025. proslavila osamnaesti rođendan.
Ubrzo se na društvenim mrežama pohvalila nevjerojatnim uspjehom, tvrdeći da je u prva 24 sata zaradila čak 3,4 milijuna dolara. Prema snimkama zaslona koje je podijelila, probila je i granicu od milijun dolara u manje od sat vremena, pripisujući zasluge svojim obožavateljima. - Vi ste najbolji, hvala vam što ste mi promijenili život - napisala je u objavi koja je kasnije uklonjena
U trenutku otvaranja profila imala je više od 12 milijuna pretplatnika na YouTubeu, 18 milijuna pratitelja na TikToku i 6,6 milijuna na Instagramu. Upravo ta činjenica izazvala je žestoke rasprave i optužbe da su brojke lažirane, ali i etičke dileme o prirodi njezine publike.
- Ekstremno je uznemirujuće da ljudi gledaju dječje youtubere i onda plaćaju OF pretplate čim postanu punoljetni - napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: - Vi ste žrtva predatorskog kapitalizma - tvrdi.
Njezin prelazak na OnlyFans ponovno je rasplamsao i stare kontroverze koje se vežu uz njezinu obitelj, posebice majku i menadžericu Tiffany Smith. Njihova priča obrađena je i u Netflixovom dokumentarcu “Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing” iz travnja 2025. godine.