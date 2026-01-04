FOTO Otvorila OnlyFans čim je napunila 18: Tvrdi da je u sat vremena zaradila milijun dolara

Američka influencerica Piper Rockelle, koja je karijeru započela kao osmogodišnjakinja na YouTubeu, šokirala je javnost prešavši na  OnlyFans. Svoj je profil na platformi za odrasle otvorila na Novu godinu, nedugo nakon što je u kolovozu 2025. proslavila osamnaesti rođendan.
Američka influencerica Piper Rockelle, koja je karijeru započela kao osmogodišnjakinja na YouTubeu, šokirala je javnost prešavši na  OnlyFans. Svoj je profil na platformi za odrasle otvorila na Novu godinu, nedugo nakon što je u kolovozu 2025. proslavila osamnaesti rođendan.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ubrzo se na društvenim mrežama pohvalila nevjerojatnim uspjehom, tvrdeći da je u prva 24 sata zaradila čak 3,4 milijuna dolara. Prema snimkama zaslona koje je podijelila, probila je i granicu od milijun dolara u manje od sat vremena, pripisujući zasluge svojim obožavateljima. - Vi ste najbolji, hvala vam što ste mi promijenili život - napisala je u objavi koja je kasnije uklonjena
Ubrzo se na društvenim mrežama pohvalila nevjerojatnim uspjehom, tvrdeći da je u prva 24 sata zaradila čak 3,4 milijuna dolara. Prema snimkama zaslona koje je podijelila, probila je i granicu od milijun dolara u manje od sat vremena, pripisujući zasluge svojim obožavateljima. - Vi ste najbolji, hvala vam što ste mi promijenili život - napisala je u objavi koja je kasnije uklonjena
Foto: Instagram
Share
Podijeli
U taj prvi sat slilo se oko 896.000 dolara od pretplata, gotovo 300.000 od poruka i više od 63 000 dolara u napojnicama.
U taj prvi sat slilo se oko 896.000 dolara od pretplata, gotovo 300.000 od poruka i više od 63 000 dolara u napojnicama.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ovakav potez ne bi bio toliko šokantan da Rockelle već godinama nije gradila ogromnu publiku koja je sada dobila priliku plaćati za njezin “ekskluzivni sadržaj”.
Ovakav potez ne bi bio toliko šokantan da Rockelle već godinama nije gradila ogromnu publiku koja je sada dobila priliku plaćati za njezin “ekskluzivni sadržaj”.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
U trenutku otvaranja profila imala je više od 12 milijuna pretplatnika na YouTubeu, 18 milijuna pratitelja na TikToku i 6,6 milijuna na Instagramu. Upravo ta činjenica izazvala je žestoke rasprave i optužbe da su brojke lažirane, ali i etičke dileme o prirodi njezine publike.
U trenutku otvaranja profila imala je više od 12 milijuna pretplatnika na YouTubeu, 18 milijuna pratitelja na TikToku i 6,6 milijuna na Instagramu. Upravo ta činjenica izazvala je žestoke rasprave i optužbe da su brojke lažirane, ali i etičke dileme o prirodi njezine publike.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Mnogi su izrazili nelagodu zbog činjenice da je vojska pratitelja, koja ju je gledala kao dijete, jedva dočekala njezin osamnaesti rođendan kako bi se pretplatila na sadržaj za odrasle.
Mnogi su izrazili nelagodu zbog činjenice da je vojska pratitelja, koja ju je gledala kao dijete, jedva dočekala njezin osamnaesti rođendan kako bi se pretplatila na sadržaj za odrasle.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
- Ekstremno je uznemirujuće da ljudi gledaju dječje youtubere i onda plaćaju OF pretplate čim postanu punoljetni - napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: - Vi ste žrtva predatorskog kapitalizma - tvrdi. 
- Ekstremno je uznemirujuće da ljudi gledaju dječje youtubere i onda plaćaju OF pretplate čim postanu punoljetni - napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: - Vi ste žrtva predatorskog kapitalizma - tvrdi. 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Njezin prelazak na OnlyFans ponovno je rasplamsao i stare kontroverze koje se vežu uz njezinu obitelj, posebice majku i menadžericu Tiffany Smith. Njihova priča obrađena je i u Netflixovom dokumentarcu “Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing” iz travnja 2025. godine.
Njezin prelazak na OnlyFans ponovno je rasplamsao i stare kontroverze koje se vežu uz njezinu obitelj, posebice majku i menadžericu Tiffany Smith. Njihova priča obrađena je i u Netflixovom dokumentarcu “Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing” iz travnja 2025. godine.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/