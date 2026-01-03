Najemotivniji trenutak sezone, Davor Gobac i Ivan Vukušić nisu mogli suspregnuti suze

Druga emisija troboja u drugoj sezoni showa “The Voice Kids Hrvatska” emitirana je večeras na Prvom programu HRT-a, uz velika uzbuđenja, emocije i sjajne nastupe najmlađih pjevačica i pjevača. Mentori su ponovno sastavili trojke, svaki tim po dvije, a iz svake od tih osam trojki po jedan mladi glas prolazi dalje, dakle njih ukupno osam. Uz osmero iz prvog troboja, u polufinalu iduće subote bit će ih ukupno šesnaestero. „Dobrodošli u The Voice Kids - tu gdje mali glasovi rade velike stvari.”, najavila je na početku voditeljica Iva Šulentić i možda na najbolji način dala opis svega što će se događati.

Emisiju je otvorila prva trojka iz Toljina tima, a u njoj su Katarina Čepo, Tihana Marković, Donatella Maria Pivac. “Tri gracije , tri nježne duše” najavio ih je mentor, a nakon razgovora o njima i pripremama za troboj, izvele su pjesmu “Meni trebaš ti da me voliš” (Oliver) uz raspoloženu publiku i navijače. Nizali su se komplimenti i drugih mentora, no Marko je morao donijeti odluku. ”Od cijelog mog tima ovo mi je najteža odluka. Nadam se da ćete se nastaviti družiti jer uz pjevanje, one su sjajne osobe. Ne zamjerite mi, ali sa mnom dalje ide Tihana. (Marković)”, odlučio je mentor.

Erika Šepović, Franka Žužić i Danijel Lončar prva su Mijina trojka večeras, a zajedno s mentoricom i njezinim timom odabrali su pjesmu “Ova ljubav” (Zsa Zsa feat. Hiljson Mandela). Nakon prisjećanja na njihov put i izbore do ove faze natjecanja, vidjeli smo kako izgledaju njihove probe uz Miju i vokalnog trenera Svena Pocrnića. Publika je ponovno sjajno reagirala, lijepe riječi na njihov su nastup dodale još malo napetosti prije odluke. “Bili ste jako zabavni, podržavali jedni druge, sve ste napravili kako treba”, hvalila je Mia ovo troje simpatičnih i talentiranih malih pjevača, a dalje s njom nastavlja Franka Žužić.

Vannina prva trojka večeras spojila je najmlađe i najmanje kako je najavio voditelj Ivan Vukušić. Trojku čine Lejla Hajdarević, Lada Krklec i Niko Huljev Žuvan, a uz Vannu i njezine pomagače uvježbali su i odlučili u troboj ući s pjesmom “Shake It Off” (Taylor Swift). Publika im je bila velika potpora za vrijeme cijelog nastupa, a čak su i mentori na kraju ustali i zaplesali uz njih. “Niste svjesni što ste napravili - Gopca ste natjerali da zapleše na Taylor Swift”, primijetio je Tolja. Vanna je morala donijeti još jednu tešku odluku, ali pravila su takva. Dalje ide Niko Huljev.

Foto: Dario Njavro/HRT

”Morski ljudi, morske žene” (Silente) bio je izbor pjesme za prvu Gopčevu trojku večeras, a u njoj su Franka Prižmić, Ramona Vuković i Šimun Kečkeš. Uvijek je veselo na probama, ali radi se i puno i ozbiljno uz Gopčevu vokalnu trenericu i ekipu. Zahtjevnu pjesmu i uložen trud publika je nagradila velikom potporom, a mentori su svojim komentarima Gopcu “kupovali vrijeme” prije odluke. “Pravi profesionalac mora bar dvaput’ fulat’ u pjesmi, ako ne i više i opet se vratiti. Bili ste mi dobri”, zaključio je mentor prije odluke da dalje s njim ide Franka Prižmić.

Do kraja ove iznimno zanimljive večeri čekaju nas nastupi po jedne trojke svakog mentora. Još su samo četiri mjesta u polufinalu. Prva se predstavlja trojka Toljina tima u kojoj su Iris Kalić, Josip Makar i Maša Palić. Na oduševljenje publike i navijača koje su rasplesali izveli su pjesmu “Sara perche ti amo” (Ricchi E Poveri) i u ovu napetu večer donijeli iskrenu i veselu opuštenost. Dobili su “čudo” komplimenata mentora, potporu publike i svojim iskrenim reakcijama oduševili sve. “Vi ste meni definicija Voicea, jedna crtić trojka”, rekao je Gobac i sažeo simpatije prema njima, a u polufinale s Markom ide Josip Makar.

Kaya Mešić, Mia Staraj i Korina Uroić čine posljednju Vanninu trojku. Zahtjevan izbor pjesme “Libar” (Gibonni), puno vježbanja uz vokalnu trenericu Djordjiju Palić i savjete mentorice donijeli su na scenu jednu zaista lijepu i emotivnu priču. „Nadam se da ćete jednom shvatiti u životu snagu stiha „još te mogu pjesmom kupiti“, a sada moram prestati jer ću se rasplakati, pitajte me za odluku“, vidno emotivna iskreno je rekla Vanna. Odlučila je da dalje s njom ide Mia Staraj.

Gopčevu posljednju trojku u ovoj sezoni čine Emily Maras, Iva Mia Pajčin, Laura Zoufalik “najrokerskiji dio njegove ekipe”, kako ih je mentor opisao. “Just A Girl” (No Doubt) vježbale su s vokalnom trenericom Ginom Damjanović i upijale “pomaknute” savjete Dade Gopca. Dignule su energičnim nastupom publiku na noge, mentor je bio oduševljen i njihovim nastupom i njima. Dalje uz Gopca nastavlja Emily Maras, a njegova odluka donijela je suze svim članicama ove trojke.

Ostalo je još samo jedno mjesto u polufinalu, a trojka koja zatvara ovaj dio natjecanja dolazi iz tima Mije Dimšić. One su Ana Ajduković, Marica Magdalena Katić, Nora Vrandečić, a izbor je pjesma “Stranac u noći” (Massimo i Nina Badrić). “Različite su, talentirane, ali mislim i da su jako ponosne jedna na drugu”, opisala je mentorica njihov odnos. Sjajan nastup dodirnuo je emotivno sve u studiju. “Predivno ste otpjevale pjesmu mog dragog prijatelja s kojim sam se družio više od 40 godina”, drhtavim glasom na rubu suza rekao je Gobac i dodao “Max je bio dio nas i kao da je i sada tu.” Posebna je ovo posveta Massimu od cijele ekipe “The Voicea”. Nakon niza komplimenata za izvedbu i nastup Mia je donijela odluku da dalje s njom ide Ana Ajduković.

Nakon mora emocija, iskrenih riječi i nastupa mjesta u polufinalu su popunjena. Njih šesnaestero, prema izboru mentora, gledat ćemo već iduće subote. Ovu sedmu emisiju reprizno možete pogledati u nedjelju, 4. siječnja, na Prvom programu HRT-a u 17 i 20. Na društvenim mrežama (Facebooku, Instagramu, TikToku), službenom YouTube kanalu i internetskoj stranici možete saznati što se sve događa iza kamera. Poluzavršnica druge sezone „The Voice Kidsa“ na rasporedu je iduće subote, 10. siječnja na HRT1.