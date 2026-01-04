Slavna komičarka (65) priznala da se zaljubila u 42 godine mlađeg muškarca: 'Slučajno se dogodilo'

Poznata američka komičarka 65-godišnja Kathy Griffin, otvoreno je progovorila o svom ljubavnom životu nakon razvoda od Randyja Bicka. U intervjuu za The Cut, otkrila je kako je, nakon prekida, imala tajnu romansu s muškarcem koji je bio čak 42 godine mlađi od nje te je priznala da je bila istinski zaljubljena. Griffin, koja se od Bicka razvela 2023. godine, navodi da je rastava nije spriječila da ponovo potraži ljubav. "Slučajno sam se zaljubila u 23-godišnjaka", priznaje ona. "Zbog njegovih godina, nije imao tipičnu seksističku, mizoginu i predrasudnu stavku koju često imaju muškarci u mojim godinama. Činilo se da me stvarno vidi. Znam da to zvuči pomalo klišejizirano i možda čak jadno, ali osjećala sam se zaista ugodno s njim i bila sam zadovoljna samo druženjem." Iako je naglasila da ta veza "nikada nije mogla potrajati", Griffin nije skrivila svoje emocije. "Stvarno sam bila zaljubljena u njega. Dotaknuo je moje srce", priznaje. Presudni trenutak u vezi nastao je kada joj je 23-godišnji partner rekao da "nikada ne želi imati djecu i da bi mogao biti s njom zauvijek." "Pomislila sam: 'Ne znaš ti to. Imaš 23 godine, nemaš pojma'", istaknula je. "Kad sam imala 23 godine, mislila sam da znam puno toga, ali nisam. Zbog toga sam morala pustiti tu golubicu da poleti."

Ekskluzivno! Vlasnik Sokol Marića dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom: 'Sreća i ljubav su neopisivi'

Njezin razvod od Randyja Bicka službeno je finaliziran u siječnju 2024. godine, a Griffin je istaknula kako joj je ova romansa pomogla shvatiti da je još uvijek sposobna za ljubav. "Bilo je divno znati da moje srce još uvijek može osjećati tako, i to u mojim 60-ima. I bilo je lijepo što mi je svemir poslao tipa koji mi se stvarno svidio, kojeg sam također poštovala", zaključila je. Razlika od 42 godine zvuči doista velikom, ali Griffin ističe da nije izlazila s nekim svojih godina još od svojih 30-ih. "Ne znam zašto, ali moj bivši suprug bio je 18 godina mlađi od mene. Od tada, samo su mlađi dečki pozivali na spojeve", objašnjava.

"Zato me stalno zovu 'puma', ali to mi ne smeta. Nekako i jesam 'puma', što za mene znači da imate slobodu birati osobu koju želite, a ne onu koju vam društvo sugerira prema godinama." Komičarka je također otkrila da aktivno koristi aplikacije za upoznavanje. Na svom profilu navodi svoje stvarne godine i tvrdi da nije imala niti jedan spoj s muškarcem koji nije bio "barem 20 godina mlađi". U svom prepoznatljivom stilu, dodala je: "Što ću? Ne mogu dopustiti da ovo sjajno tijelo propadne."