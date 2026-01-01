Ni tvorac Sinova anarhije ipak nije Taylor Sheridan

Landman 2 SkyShowtime

Jedna od originalnijih serija posljednjih par godina koja nas je upoznala s jednim “zanimanjem” za koje nismo niti znali da postoji. A nije da ne bi funkcioniralo i ovdje, samo nam se čini da dosta kombinacija rade odvjetnici. Kako bilo, Billy Bob Thornton vrijednost je gdje god se pojavi, pa tako i ovdje te vješto drži seriju na površini iako se početna ideja oko tog nepoznatog zanimanja kojim se Thortonov Tommy Norris prebrzo potrošila. I sada se sve pretvara u neki moderni Dallas što nije uopće loše, ali nismo sigurni koliko sve to može trajati. Jon Hamm izašao je iz serije, Demi Moore ne koristi se dovoljno, pa je vraćen Andy Garcia, stigao i Sam Elliott. Čini nam se, pa je sve ostalo na Billy Bobu u scenariju koji stalno šeće između ozbiljnog, dakle velikih petrodolara i narkokartela, pa do zafrkancije koju provodi Ali Larter koja glumi Norrisovu veselu ženicu. S time da je osnovni narativ druge sezone teže razumljiv prosječnom gledatelju. Mi gledamo i dalje, vidjet ćemo hoće li nam dosaditi. Za sada se zabavljamo.

The Abandons, Netflix

Serija od koje se očekivalo puno, a dobilo se ipak malo, unatoč uvijek potentnom temelju ranog Divljeg zapada. Ovo je dobar primjer koliko je Taylor Sheridan nadmoćan pisac danas u televiziji, jer autor je ove serije Kurt Sutter, tvorac “Sinova anarhije”, kultne bajkerske sage, iz koje je izašao latino spin off “Mayans MC”. Dajmo mu kredit i za “Na rubu zakona” gdje je aktivno bio uključen u realizaciju serije. Ali, to je to. Čini se da za mogućnost takve lepeze tema kakvom barata Sheridan autor mora biti poseban, a takvi su rijetki. Ovdje je priča o sukobu dvije obitelji, ništa novo, ali koje vode žene gdje su uloge dobile Lena Headey i Gillian Anderson koje su trebale biti divama, ali ostale na korak. Produkcija je dobra, dinamika sasvim u redu i drži seriju gledljivom, ali to je manje-više to, nema nečega iznenadnog, dojam je već viđenog i to u nizu serija tako da smo ostali u očekivanju da nas nešto zaskoči “iza flanjke”, a taj trenutak nije došao. Dovoljno dobro da se izdrži do predstojećih televizičnih praznika.

Skrivene tajne Jadrana, Viasat History

Mora se odati priznanje europskom projektu Viasata koji izdržava u žestokoj konkurenciji američki kanala i streamera koji vidimo da imaju resursa i novca s kojima se ne može mjeriti nitko. U takvoj situaciji na Viasatu čistom domišljatošću nude programe koji su doista interesantni i koje se teško može pronaći čak i na kanalima poput National Geographica gdje se doista poštuje gledatelja kao i globalne vrijednosti. “Skrivene tajne Jadrana” jedan su od tih programa, a posebno nas veseli što se radi o hrvatskoj produkciji koja je istodobno i zaista atraktivna. Vodi gledatelje tisućljetnom poviješću Jadranskog mora, od prapovijesnih zajednica, preko antičkih gradova i pomorskih carstava, povijesnih bitaka, pa sve do modernog doba. U prve četiri epizode, serija otkriva intrigantne i manje poznate priče koje oblikuju kulturnu i povijesnu baštinu regije, pružajući jedinstvenu kombinaciju znanstvenih činjenica, arheoloških otkrića i upečatljivih vizualnih prikaza. Tako stoji u materijalima serije i tako zaista jest.