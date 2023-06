Kada vidim što je ovih dana na večernjem programu Nove TV u glavi mi krene pjesma 'Ajme meni, nije mi dobro'

TV KALENDAR, HRT 1 - DVIJE RUŽE

Emisija koja se na HRT-u emitira neprekidno od 1976. i svaki dan nas podsjeća na najvažnije svjetske, domaće i sportske događaje iz prošlosti, a uvijek mi se čini i da sam nešto novo čuo i naučio. Ako sam slučajno sve znao iz povijesnog pregleda, tu je i zgodan dodatak "Nepoznato o poznatom" pa smo tako prošlog tjedna mogli vidjeti kratku priču "Vranjača na Mosoru" koju je prije više od sto godina pronašao dječak Stipe Punda u lovu na golubove. "TV kalendar" je kroz godine znao doći i pod povećalo javnosti, ali čini mi se da pod uredničkom palicom Leona Rizmaula nema dvojbi u povijesnu točnost i teško je primijetiti ikakvu ideološku obojenost, a gdje ćeš boljeg dana od provjere za to od 22. lipnja i Dana antifašističke borbe. Redom idu događaji kako su se događali, bitka kod Siska, njemački napad 1941. na Sovjetski Savez te priča o osnutku Prvog partizanskog odreda te se spominje kako su na početku u njemu svi borci bili Hrvati. U prilogu se ne propušta istaknuti da je sve veći prelazak Hrvata na stranu partizana omogućio stvaranje Federativne Republike Hrvatske koja je završila na strani pobjednika II. svjetskog rata te da su joj vraćeni teritoriji koji su joj oduzeti u Istri i Dalmaciji.

ZLATNA LIGA,HRT 1 - JEDNA RUŽA

Ne lažimo se, preko tjedna, i pogotovo radnim danima, penzioneri su sigurno najvažnija publika kako HRT-a, tako i svih drugih televizija. Nekada prije HRT se borio super obrazovnim i serijskim programom za mlade, iako nisam siguran da bi današnjoj djeci pored TikToka puno značili dokumentarci "Divlja Amerika" i serije "Djevojčica iz budućnosti" i "Tajanstveni otok", kao što su značili nama prije interneta i gadgeta u rukama. Tako da je zbilja pohvalno da se HRT sjetio stvoriti ovakvu emisiju, a koju opet ne moraju gledati penzioneri jer i mi nešto mlađi, nema veze što sanjamo o penziji, možemo itekako čuti štošta zanimljivo od voditelja kao što su Ksenija Erker i Drago Celizić, Mirjana Rakić i Drenislav Žekić, ili njihovih gostiju poput čuvenih fotografa Gorana Pavelića Pipe i Ivana Posavca. Ova bi emisija mogla ponuditi i više od samo pola sata razgovora s gostima dana, za početak da barem dulje traje, a mogla bi imati i neke dodatne priče, ako ništa drugo onda priloge vezane uz goste ili onome o čemu oni govore. Oni kojima je namijenjeno imaju vremena gledati telku, a stranog sadržaja koji bi trebao napraviti mjesta za malo dužu "Zlatnu ligu" ima više nego dovoljno. Zato damama Kseniji Erker i Mirjani Rakić dajem jednu ružu, s nadom da će ih iduće sezone dobiti više, da ne moraju dijeliti ovu jednu.

VEČERNJI PROGRAM, NOVA TV - DVA KAKTUSA

Odmah u startu da raspravimo da ne želim biti niti licemjeran niti se praviti neuk ili kao netko tko ne zna ništa o komercijalnim medijima, ali ovdje moram napisati ono što osjetim kada ja, ne tako pametan, vrtim programe na pametnom televizoru, a kada vidim što je ovih dana na programu iza Dnevnika Nove TV pa sve do Večernjih vijesti u 23.30, u glavi mi krene pjesma Sexymotherfuckersa "Ajme meni, nije mi dobro". Ako vas je ovih par najdužih dana u godini odvojilo od boravka pred televizorom, mogu vas informirati da je tada na programu bila samo jedna jedina stvar: turska sapunica "Zlatni kavez". Znam ja zašto RTL svaki Božić emitira "Sam u kući", zašto portali objavljuju fotke one naše pjevačice koja ne zna pogoditi dva tona s plaže na Sejšelima... zato što se sve to odlično gleda/čita/konzumira, a svi komercijalni mediji žive od toga. Isto mi tako ugostitelji s Jadrana na pitanje zašto imaju tako sulude cijene odgovaraju zato što mogu, jer opet imaju puno gostiju. Ne sumnjam da Nova TV ima genijalnu gledanost svog "Zlatnog kaveza", ali ni portali na naslovnici nemaju samo showbiz članke, ipak moramo ponuditi i nešto drugo.

DOBRO JUTRO, HRVATSKA - DVIJE RUŽE

To je emisija koja se gledala prije mog polaska ujutro kada sam bio u osnovnoj školi, a upali se i danas kada moja djeca idu u osnovnu školu, i moram reći da mi nakon toliko godina djeluje svježije nego prije. Na dobra stara vremena podsjeća Davor Meštrović zvani Meštar, koji inače nikako ne odaje dojam da mu se staž broji u desetljećima, uglavnom je najlucidniji dio ekipe. Dopisnici koji se javljaju u ovu emisiju svakoga jutra čine mi se čak čudno dobro raspoloženi, kreativni i zanimljivi kada ih usporedimo s nekim drugim reporterima koji se javljaju u središnji Dnevnik. Ekipa ove emisije skrene pažnju na probleme ugroženih skupina koje ne uspiju doći do prostora negdje drugdje, ali i istakne pozitivne priče koje bi prošle ispod radara te posebna ruža ide zbog navedenog.

