Pobjednica MasterChefa oglasila se na Instagramu, evo što je objavila nakon što je osvojila titulu i 30.000 eura

Samo dan nakon što je proglašena novom hrvatskom MasterChef pobjednicom, Endrina Muqaj obratila se svojim pratiteljima na Instagramu dirljivom objavom koja sažima njezin put do trijumfa. U kratkom videoisječku prikazan je sam vrhunac napetog finala: trenutak u kojem suci podižu ocjene, njezino lice koje prelazi iz nevjerice u čistu sreću, suze radosnice i čvrsti zagrljaj podrške. Snimka prikazuje i veselje njezinih najbližih s galerije, čime je Endrina zaokružila priču o pobjedi koju je podijelila s onima koji su je najviše podržavali.

Uz emotivnu snimku, pobjednica je napisala i snažnu poruku koja je mnogima poslužila kao inspiracija. "Ako se već usuđujete letjeti visoko, neka vam cilj budu zvijezde. Mala Endrina Vam to garantira", poručila je, referirajući se na vlastito putovanje i snove koje je imala kao djevojčica. Ovim riječima dala je do znanja da je njezina pobjeda rezultat dugogodišnje vjere u sebe i ustrajnosti, čak i u trenucima kada se cilj činio nedostižnim. Njezina poruka odjeknula je među pratiteljima kao podsjetnik da se veliki snovi mogu ostvariti uz hrabrost i predanost.

Endrina Muqaj okrunjena je titulom pobjednice osme sezone MasterChefa, čime je osvojila i novčanu nagradu u iznosu od 30.000 eura. Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari podrške i čestitki pristizali su iz minute u minutu. "Bravo Endrina moja. Mama i ja navijali smo za tebe", "Čestitam! Navijali smo za tebe od početka", samo su neke od poruka koje svjedoče o tome koliko je publika bila emocionalno vezana za njezin uspjeh. Mnogi su istaknuli kako je njezina pobjeda potpuno zaslužena. Među brojnim čestitkama našla se i jedna simpatična molba: "Čestitam, zaslužila si. Mogu dobiti recept za sufle? Želim probati", što pokazuje da je Endrina već postala kulinarski uzor svojim pratiteljima.