FOTO Kći Enisa Bešlagića prava je ljepotica, a Nina Badrić uvijek se prisjeća jedne anegdote s njom

Glumac Enis Bešlagić u svojim intervjuima uvijek s puno ljubavi govori o supruzi i njihovoj djeci, 20-godišnjoj kćeri Asji i 17-godišnjem sinu Maku. U jednom intervju Enis je odgovorio na pitanje pokazuju li njegova djeca interes prema glumi ili možda prema pjevanju. - Tko ne bi volio postati pjevač, da mu Bog da glas pa da puni dvorane, pogotovo ako pjeva kao Nina? Ali jedno je želja, a drugo realnost. I Mak i Asja vole scenu, ali svjesni su težine tog posla. Oboje imaju dara, ali ne vjerujem da se kod nas od kulture može dobro živjeti. Živimo u društvo u kojem srežu kulturu čim je kriza. Nekad su vijesti počinjale kulturom, a danas jedva da njome završe. Sada su vrijednost šoping centri.- izjavio je Enis.

Njegova kći studira komunikacije u Beču dok njegov sin pokazuje interes za košarku i glumu. Zbog angažmana koje je tijekom karijere dobivao diljem regije glumac je često izbivao iz kuće pa je njegova supruga Sabina preuzela većinu brige oko odgoja djece. Jednom je tako u šali odgovarajući na pitanje je li zadovoljan svojim odrađenim poslom kao otac, rekao: Apsolutno! Zato što sam ja sve prepustio supruzi! Ja sam shvatio da ću ja nešto us*at sto posto ako se ja budem miješao. Onda su oni meni zamjerili ''ti nikad nisi kući'', ja kažem ''da sam ja bio kući, sad djeca ne bi bila ovakva''. Tako da ja mislim da je to bio najbolji izbor. Obitelj Bešlagić veže dugogodišnje prijateljstvo s Ninom Badrić koja se jednom prilikom prisjetila i anegdote s Enisovom kćeri Asjom.

"Bila je to ljubav na prvi pogled. Najprije mi je ukrala mikrofon, a onda i srce. Ja sam rekla - dobra večer, Sarajevo, a Asja - doblo mece Zabrege", prisjetila se Nina jedne simpatične anegdote iz Asjinog ranog djetinjstva. Unatoč velikoj popularnosti i uspjehu, Enis Bešlagić nastoji svoju obitelj držati podalje od medijske pozornosti i posvetiti se privatnom životu. U jednom od ranijih intervjua za Story otkrio je kako on i supruga Sabina odgajaju svoju djecu u duhu skromnosti, vrijednosti i odgovornosti, iako je svjestan izazova modernog vremena. "Trudim se normalno odgajati djecu, ali s druge strane, znamo da na njihov odgoj ne utječemo samo mi kao roditelji. Tu su i škola kao obrazovna institucija, televizija, mediji, okolina. Džaba ja govorio jedno ako će ona na Instagramu vidjeti nešto drugo ili na televiziji nešto treće, ako će u informativnim emisijama slušati govore mržnje. Jedino mogu moliti Boga da ih čuva i drži daleko od toga", iskreno je priznao Enis.