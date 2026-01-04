Nakon što se prošle godine šuškalo o njezinoj udaji, domaća pjevačica otkrila svoje planove: 'Sve će biti onako kako treba'

Korčulanska pjevačica Domenica Žuvela 2025. godinu pamtit će po svojoj pjesmi "Stracciatella", a prije toga uslijedila su šuškanja o udaji. Naime, pjevačica je povodom nove pjesme objavila fotografiju na društvenim mrežama te izazvala pravu lavinu oduševljenja, čestitki i znatiželjnih upita svojih brojnih obožavatelja. Fotografija koju je Domenica objavila prikazuje je nasmijanu u bijelom te s čašom pića, a uz to ima i detalj na kojem piše "Mladenka". Domenica je pozirala i uz tortu na kojoj je natpis "Wifey" te time dala naslutiti da se udaje.

- I sad si moje crno, a ja sam tvoja bijelaaa - napisala je pjevačica pored fotke ispod koje su uslijedile brojne čestitke. Nekoliko dana kasnije otkrila je da se radi o njezinoj novoj pjesmi. No, kako bi priča bila potpuna, Domenica je sada otkrila i kada planira vjenčanje.

Pjevačica je dala intervju za IN magazin u kojem je govorila i o partneru s kojim je 15 godina u vezi te istaknula do su jedno drugom najveća podrška te se slažu u važnim životnim temama. Pjevačica kaže da iako su sve njezine prijateljice u braku, da se ona vjenčanjem ne opterećuje.

FOTO Domenica Žuvela

''Nisam nikad bila tip koji se želi nekako prilagoditi okolini i da je sve što je okolini normalno da je i meni. Generalno mislim da se ne želim ni s kim uspoređivati, pa pogotovo kada je u pitanju obiteljski život i te neke odluke koje su nekako dosta bitne, ja onako sve je go with the flow. Ako bude, bude, ako ne bude sve je dobro, znači sve će biti onako kako treba biti", rekla je.

Inače, koliko je poznato, Domenica je dugo skrivala da je u vezi, no 2022. godine je otkrila da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par je u dugogodišnjoj vezi, ali svoj ljubavni život drže dalje od očiju javnosti. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala.

– Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka – rekla je tada.

– Ma mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, ali pokušala bih i dalje biti što tiša o tome – rekla je jednom prilikom te otkrila da se poznaju cijeli život.

– Imamo toliko toga napraviti, i ja se nadam da ću godinu po godinu križati kad obavimo sve te stvari koje sam planirala. Apsolutno sam sretna i lijepo mi je jer da nije, ne bih bila u vezi. Ali ne volim to stavljati u prvi plan – rekla je nedavno za InMagazin te dodala da im razdvojenost zbog posla teško pada. – Mislim da sam ja ta koja jedva čeka da se vrati kući, lijepo mi je i volim život u Zagrebu, ali još ga više volim u Splitu – rekla je.