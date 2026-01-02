Kotiga u ‘Potjeri‘ kiksao na pitanju koje znaju svi klinci, njegova reakcija postala je hit: ‘Plakali smo od smijeha‘

Hrvatska radiotelevizija za ispraćaj stare godine pripremila je pravo iznenađenje za gledatelje, emitiravši specijalno humanitarno izdanje popularnog kviza "Potjera". Format je za ovu prigodu bio posve drukčiji: lovci su postali natjecatelji. Tako su se Dean Kotiga, Mladen Vukorepa, Morana Zibar i Sven Marcelić našli s druge strane stola, udruživši snage protiv svog kolege Krešimira Sučevića-Međerala, koji je preuzeo ulogu lovca. U napetoj i zabavnoj epizodi, ekipa je pokazala zavidno znanje i timski duh te na kraju osvojila izvanredan iznos od 34.000 eura, koji je doniran neprofitnoj udruzi "LET", organizaciji koja od 2004. godine provodi projekte namijenjene jednoroditeljskim obiteljima. Ipak, unatoč plemenitom cilju i sjajnom rezultatu, jedan je trenutak iz emisije postao glavna tema razgovora na internetu.

U brzopoteznom krugu pitanja, pred Deana Kotigu stiglo je pitanje koje je otkrilo jasan generacijski jaz između sveznajućih kvizaša i današnjih klinaca. "Koliko je noći u šumi u naslovu popularne Roblox igre?" upitao je voditelj, a ponuđeni odgovori bili su devet, 99 i 999. Kotiga se na trenutak zamislio i odlučio za odgovor devet, no točan odgovor bio je 99. Njegov kiks na pitanju koje bi, sudeći po komentarima, znalo gotovo svako dijete mlađe od petnaest godina, postao je instantni hit i pokrenuo živahnu raspravu na Redditu i drugim platformama.

VIDEO Srpski pjevački par prevaren na dočeku Nove godine! Organizator im pobjegao s 40 tisuća eura

Ono što je cijelu situaciju učinilo još zabavnijom bila je Kotigina legendarna reakcija na vlastitu pogrešku. Nakon što je doznao točan odgovor, kratko je i uz karakterističan osmijeh prokomentirao: "Ovo mi je promaklo". Ta simpatična i skromna opaska dodatno je zabavila publiku i potvrdila zašto je Kotiga jedna od najomiljenijih osoba na televiziji. Gledatelji su u komentarima izražavali oduševljenje. "Ali legendarni Kotigin komentar: ‘Ovo mi je promaklo‘. Plakao sam od smijeha", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Kad je Krešo rekao da kad budu odgovarali u završnoj potjeri sve ispod 18 mu je malo, a ova legenda ispali: ‘To je i ona rekla‘", aludirajući na Kotigin britki humor koji je obilježio cijelu emisiju.

Rasprava se brzo proširila i na samu prirodu pitanja. Mnogi gledatelji u kasnim tridesetima i stariji priznali su da, baš poput Kotige, nikada nisu čuli za Roblox, a kamoli za specifičnu igru. "Naravno da je moguće. To znaju klinci do 15 godina i nitko više", realno je zaključio jedan komentator. "Ja kao samoprozvani genije i intelektualac ne bih znao odgovor na ovo pitanje", priznao je drugi, dok su se mnogi složili da takva pitanja iz supkulture mlađih generacija predstavljaju pravi izazov čak i za najšire enciklopedijsko znanje. Cijela situacija potaknula je mnoge da istraže o čemu se radi, a Roblox je na trenutak postao jedna od traženijih tema među starijom publikom.

Ovo, naravno, nije prvi put da je Dean Kotiga svojim reakcijama ili pogreškama privukao pažnju javnosti. Gledatelji ga pamte po brojnim simpatičnim gafovima koji su postali dio folklora "Potjere". U jednoj od epizoda namučio se s pitanjem o slasticama, "Gumbići, oči anđela ili čiji kolačići?", gdje je umjesto točnog odgovora "husarski" odabrao "hajdučki", da bi se kasnije našalio kako ih je njegova punica pekla te godine i da ih je "pojeo sto". Slično je bilo i kada je na pitanje o tome kome je Tito 1968. poručio da su u pravu, odgovorio "radnici" umjesto "studenti", objašnjavajući kako je mislio da je točan odgovor previše očit pa je sumnjao na navlakušu. Svaki takav trenutak Kotiga pretvori u malu humorističnu točku, pokazujući da se ne boji priznati pogrešku i nasmijati se na vlastiti račun.

Njegova sposobnost da napetu atmosferu kviza pretvori u show za pamćenje vjerojatno je najbolje došla do izražaja u epizodi čiji je isječak postao viralan na TikToku. Nakon što je gubio u završnoj potjeri, voditelj Joško Lokas postavio mu je iznimno teško pitanje: "Po kojoj su pustinji nazvani jezici kanuri, kanembu, tega i zaghawa?". Svjestan da više nema šanse za pobjedu, Kotiga je kroz smijeh odgovorio u svom prepoznatljivom stilu. "Ma ajte vi lijepo… Ajte vi lijepo doma, Joško! Jeste čuli? Upakirajte to svoje odijelo i ajte kući. Ćete vi tu meni ‘zaguri, zagava‘… Kakve su to riječi uopće? Koristite hrvatske riječi!", odbrusio je u šali, izazvavši smijeh u studiju i među gledateljima. Upravo zbog takvih trenutaka, gdje spaja nevjerojatno znanje s opuštenim i duhovitim pristupom, Dean Kotiga je postao više od lovca, prometnuvši se u pravu televizijsku zvijezdu.

Za sve one koji su se, poput Kotige, našli u čudu pred pitanjem iz novogodišnje "Potjere", važno je pojasniti što je Roblox. Nije riječ o jednoj videoigri, već o golemoj online platformi koja korisnicima omogućuje da sami stvaraju i igraju tisuće različitih igara ili "doživljaja". Popularnost platforme leži u njezinoj kreativnosti i društvenom aspektu, jer igrači mogu komunicirati, surađivati i natjecati se s drugima diljem svijeta. Iako je besplatan za korištenje, Roblox ima svoju virtualnu valutu zvanu Robux, koja se kupuje stvarnim novcem i služi za nabavu raznih dodataka unutar igara. Platforma je apsolutni fenomen među djecom i tinejdžerima, što objašnjava zašto je pitanje o jednoj od popularnih igara unutar tog univerzuma bilo mačji kašalj za mlađe generacije, a prava enigma za one malo starije.