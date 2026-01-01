Bili su mnogima omiljeni u 'Kumovima', onda su se oprostili od serije, a sada su podijelili sretnu vijest!

Jagoda Kumrić, istaknuta glumica najpoznatija po svojoj ulozi u popularnoj seriji ''Kumovi'', obradovala je javnost podijelivši iznimno radosnu vijest na svojim društvenim mrežama. Atraktivna umjetnica i njezin partner, također glumac Konstantin Haag, s kojim je stupila u brak u kolovozu 2025. godine, s nestrpljenjem iščekuju rođenje svog prvog zajedničkog djeteta. Uz fotografiju koja jasno prikazuje njezin trudnički trbuščić, objavila je i dirljivu poruku.

''2025. Godina promjena, godina najboljih odluka i najljepših trenutaka. Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu. Godina u kojoj smo završili mnoga poglavlja i započeli mnoga druga. Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu. Hvala ti 2025., to je bila luda vožnja'', napisala je ispod objave na Instagramu, a možete ju vidjeti OVDJE. Nakon objave, uslijedio je val čestitki. ''Najljepši ulazak u Novu! Sretno'', ''Čestitke za mamu Jagodu i sretna Nova 2026.'', ''Aaaa čestitke'', samo su neki od komentara popraćenih brojnim emotikonima srca. Važno je napomenuti da je ovo Jagodina druga trudnoća, budući da već ima kćerkicu.

Inače, zvijezde popularnih "Kumova" Jagoda Kumrić i Konstantin Haag rastužili su nedavno obožavatelje ove serije novom viješću. Naime, glumački par odlučio se pozdraviti s ulogama Vedrane i Zlatana te su otkrili kako se više neće pojavljivati u seriji. ''Arrivederci, Vedrana i Zlatan. Još nekad na proljeće smo snimili zadnje kadrove kao Vedrana i Zlatan u Kumovima i time naše najdugovječnije likove poslali u televizijsku povijest. Bile su to šarolike i lijepe 4 godine, ali nakon skoro 500 snimljenih epizoda bilo je vrijeme za okrenuti neku novu stranicu i krenuti u neke nove kreativne izazove i pobjede. Divnoj ekipi i kolegama koji su nam uljepšavali dane smo se zahvalili još na proljeće, a vama, draga publiko, hvala što ste nas pratili kao Vedranu i Zlatana u Kumovima. Vidimo se na kazališnim daskama s novim projektom koji uskoro predstavljamo'', napisali su na društvenim mrežama pored videa i fotki sa seta.

''Volimo vas'', ''Dragi ljudi, hvala vam'', ''Rekla bi moja kći: 'Nije poštenoooo''', ''Hvala vam što ste nam uljepšali seriju'', ''Gledali smo vas s radošću'', pišu im pratitelji.

Podsjetimo, prošlog ljeta glumački par izgovorio je sudbonosno 'da' u tajnosti. Da su se vjenčali odala ih je srpska kolegica Nevena Vukes objavivši fotografije s lijepog vjenčanja. Nakon toga je i sama 33-godišnja glumica objavila predivnu snimku iz crkve, kako ju je otac dopratio do oltara i predao suprugu, tri godine mlađem kolegi. Osim toga, mnogi su primijetili i predivnu, nesvakidašnju vjenčanicu koja je imala cvjetni uzorak i ruže. Kuma im je bila srpska glumica Tijana Pečenčić.