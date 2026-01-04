Andrijana je pobijedila u iscrpljujućoj nagradnoj igri: 14 sati je stajala na hladnoći da sinu osigura fakultet

Hrvatski radio jučer je u centru Zagreba priredio zanimljivu ali iscrpljujuću nagradnu igru u kojoje je nakon 14 sati iscrpljujuće borbe slavila Andrijana Porcnjić i osvojila 10 tisuća eura. Organiziran ispred studija HRT-a, ovaj je izazov bio kruna projekta "100 glasova u 100 sati za 100 godina", kojim Hrvatski radio slavi svoju stotu obljetnicu postojanja. Sve je počelo u devet sati, kada su dvadeset i dva odabrana finalista stala oko velike prozirne kupole i istovremeno položila dlan na njezinu površinu. Malo tko je tada mogao i zamisliti da će se natjecanje pretvoriti u epsku, cjelodnevnu borbu volje i izdržljivosti koja će se pamtiti još dugo, ne samo zbog izdašne nagrade, već i zbog ljudskih priča koje su stajale iza svakog natjecatelja.

Pravila su na papiru zvučala jednostavno, no u praksi su se pokazala brutalno zahtjevnima. Natjecatelji su cijelo vrijeme morali držati desnu, ispruženu ruku na kupoli, bez savijanja u laktu. Svaka dva sata imali su pravo na kratku, desetominutnu pauzu za odlazak na toalet, obrok ili tek kratko protezanje promrzlih udova. Bilo im je dopušteno nositi rukavice i slobodnom rukom jesti i piti, no upotreba mobitela i pušenje bili su strogo zabranjeni. Svako, pa i najmanje odvajanje dlana od površine kupole značilo je trenutnu diskvalifikaciju. Motivi za ulazak u ovakav izazov bili su raznoliki i duboko ljudski: od želje za kupnjom novog automobila za suprugu, preko sna o dobroj pizzi, pa sve do onog najsnažnijeg, koji je na kraju i odnio pobjedu – osiguravanje bolje budućnosti za vlastito dijete.

FOTO Zaručio se Talijan za kojim su lude žene diljem svijeta: 'Moj najdraži dio života'

Kako je dan odmicao, a sunce ustupalo mjesto hladnoj zimskoj noći, grupa finalista neumoljivo se smanjivala. Jedni su odustajali zbog bolova i iscrpljenosti, drugi su diskvalificirani zbog trenutka nepažnje. Glavna urednica Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota tijekom natjecanja je istaknula težinu izazova s kojim su se finalisti suočili. "Ljudi uporno drže ruku na ovoj hladnoj zimskoj posebnoj kugli. Mi zaista navijamo za sve jer to nije lako. Sad je već stvarno pitanje motivacije tko je zbog čega odlučio ostati do kraja. Jako je hladno, nije lako niti šetati po ovoj hladnoći, a kamoli stajati na mjestu", izjavila je za HRT.

Oko 19 sati u igri je ostalo još samo petero najizdržljivijih, da bi se sat kasnije borba svela na troje. Konačni obračun za glavnu nagradu započeo je u 20:15, kada su u natjecanju ostale samo Andrijana i Tina. Njihova borba pretvorila se u sate napetog iščekivanja. Premda su obje bile na rubu snaga, odbile su mogućnost podjele nagrade, odlučne da se bore do samog kraja. Prolazili su sati, a njihova upornost fascinirala je okupljene i organizatore. Tek nešto iza 23 sata, nakon više od četrnaest sati stajanja, Tinino tijelo je popustilo. Ruka joj se odvojila od kupole, a iscrpljena, ali presretna Andrijana Pocrnić proglašena je pobjednicom.

"Motiv mi je bio da osvojim novac da mi sin može ići na fakultet", izjavila je pobjednica kroz suze. Zanimljivo je da ni sama pobjednica nije vjerovala da može izdržati tako dugo. U razgovoru s novinarima, nekoliko sati prije konačne pobjede, priznala je vlastitu nevjericu. "Nisam vjerovala da mogu izdržati tako dugo. Mislila sam da ću odustati nakon 15 minuta. Ovo mi je šok", rekla je Andrijana.