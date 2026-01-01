Odlučili ste krenuti na dijetu od siječnja? Evo što jede Mirna iz 'Života na vagi' koja je skinula više od 50 kg i ostala fit nakon showa

Mirna Posavec, koju obožavatelji ''Života na vagi'' zasigurno pamte, u četvrtu je sezonu ušla s 135,1 kg. Svoju odlučnost u borbi protiv viška kilograma pokazala je već tijekom samog showa, izgubivši impresivnih 51,8 kilograma i pojavivši se u finalu s 83,3 kilograma. Njezin trud oko izgleda nastavio se i nakon završetka showa. Mirna redovito dijeli svoje obroke na društvenim mrežama, a u nastavku donosimo neka od jela koja joj pomažu održati vitku liniju. Posavec je otkrila što jede kad joj se ne da kuhati, a jelo je nazvala 'Random ručak'.

Random ručak (čitaj: kad mi se ne da kuhati)

Integralna tortilja

Jaja

Pureća šunka

Malo pasirane rajčice

Kajenska paprika

Češnjak

Origano

Sol

+ ukiseljena paprika

Bivša kandidatkinja ima i poseban recept za one koji ne mogu živjeti bez pizze.

Vege pizza

Kad poželim malo promijeniti prehranu, kad mi je dosta mesa, onda si napravim jednu ovakvu pizzu. Tijesto je jednostavno, tanko i lagano pa do izražaja dođu dodaci koje možete sami odabrati.

Sastojci:

jaje M

25 g mljevenih zobenih pahuljica

30 g grčkog jogurta

5 g praška za pecivo

prstohvat soli

50 g Thai Salsa (grilani patlidžan, rajčica i sezam)

50 g Power Trapi

50 g Power Mozza

šaka rukole

15 g Power Mixa (mješavina sjemenki i orašastih plodova)

Postupak:

Istucite jaje te ga pomiješajte s mljevenim zobenim pahuljicama, praškom za pecivo, grčkim jogurtom i prstohvatom soli. Smjesu stavite na papir za pečenje i pecite 7-8 min na 180°C.

Izvadite iz pećnice, premažite Thai salsom, a na nju stavite narezane ili naribane Power Trapi i Power Mozza sireve (odlično se tope).

Vratite u pećnicu na par minuta da se sirevi otope.

Kad je pizza gotova, na vrh dodajte rukolu i Power Mix koji će dodati hrskavost jelu.

Podijelila je recept i za jednu šarenu zdjelicu. Jelo izgleda vizualno primamljivo, a pozitivno je i to da je zdravo.

- krastavac i rajčice začinjeni jabučnim octom i maslinovim uljem

- pureća prsa pečena na kokosovom ulju začinjena češnjakom i kajenskom paprikom

- butternut tikva pečena na papiru za pečenje, dodala sam malo maslinovog ulja, sol, origano, češnjak i kajensku papriku