Nekad najpopularnija HRT-ova voditeljica danas živi potpuno drugačijim životom, posvetila se novom poslu

Mirna Berend bila je jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, voditeljica čiji su osmijeh i energija ulazili u domove kroz emisije poput "Dobro jutro, Hrvatska". No, nakon povlačenja s ekrana njezin život krenuo je u drugom smjeru, daleko od javnosti, a obilježile su ga teške tragedije. Nakon dva desetljeća u Zagrebu, odlučila se vratiti u rodnu Petrinju kako bi obnovila obiteljsku kuću stradalu u ratu, no sudbina je imala druge planove.

Upravo kada je završila s obnovom, razorni potres koji je pogodio Baniju prije točno pet godina, 29. prosinca 2020., ponovno je uništio njezin dom. Kuća je pretrpjela ogromnu štetu, a Mirna je opet morala krenuti ispočetka, uglavnom sama. - Obnova napreduje tako što sam sve napravila sama. Nitko nije došao i pitao treba li nam što. Kod mene se radi o drvenoj kući pa je nemoguće srušiti. No, sve ostalo je uništeno, krov, dimnjak, sve je razbijeno - ispričala je voditeljica godinu dana nakon potresa.

Kao da gubitak doma nije bio dovoljan, Mirna je proživjela i najtežu bol. - Izgubila sam jedinu kuću koju sam imala, ljubav, imala sam izvanmateričnu trudnoću koja je jako loše krenula. Sve je bilo jako loše, jedino što žalim je što nisam vidjela oči svojeg djeteta. Danas nisam ogorčena ili rezignirana, jedino shvaćam da za sve postoji razlog. To su udarci nakon kojih trebaš ustati - ispričala je Mirna za 24sata.

Podsjetimo, Berend se ranije ove godine ponovno pojavila u voditeljskoj ulozi na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Ona i legendarni voditelj Branko Uvodić oduševili su posjetitelje čim su se pojavili na pozornici. Mirna je posljednjih godina odbacila svoj zaštitni znak, dugu crnu kosu, te ponosno pokazuje sijede, a ovo je prvi put nakon dugo godina da se Mirna pojavila u ulozi voditeljice na nekom festivalu. U Petrinji živi daleko od očiju javnosti i bavi se proizvodnjom kozmetike i dizajniranjem nakita koji reklamira na svom Instagram profilu.