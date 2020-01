Enis Bešlagić pokazao majku. Pratitelji: 'Sigurno se napatila s tobom'

Glumac Enis Bešlagić na društvenim je mrežama objavio fotografiju s majkom Eminom i raznježio svoje pratitelje.

Uz fotografiju na kojoj su nasmiješeni je napisao 'Majka je majka', zbog čega je dobio gomilu lajkova i pozitivnih komentara. Među njima se našla pjevačica Nina Badrić, ali i voditeljica Marijana Batinić.

Jedna pratiteljica je napisala kako se Enisova majka s njim sigurno napatila.

Enis je prije godinu dana gostovao u emisiji "Star in the car" i u razgovoru s voditeljicom prisjetio se vremena kada je kao izbjeglica živio u Njemačkoj. Otkrio je da je to kratko razdoblje u životu u Njemačkoj radio kao grobar, a na pitanje voditeljice zna li njemački s obzirom na to da je tamo živio, u svom duhovitom stilu glumac je odgovorio: – Mrtva usta ne govore, kako sam mogao naučiti jezik.

Rekao je i kako na sprovode u Njemačkoj ne dođe više od dvoje ljudi u prosjeku pa se situacija u kojoj se pojavi 12 ljudi na pogrebu smatra velikim pogrebom.

Priznao je da mu smeta što živimo u vremenu kad se više s ni kim i s ni čim ne može zezati jer šalu svi smatraju uvredom i ako se šali na račun političara, oni prijete, ako se zeza s pripadnicima jedne vjeroispovijesti onda se oni uvrijede i pitaju zašto se ismijava baš njih, a ne druge....