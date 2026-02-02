UŽIVO Krcati Trg željno iščekuje hrvatske junake: Atmosfera je čudesna, evo kada stižu rukometaši

Vlada RH preuzela je organizaciju dočeka rukometaša

Prvi navijači počeli su pristizati

Doček će službeno početi u 18 sati

Rukometaši su osvojili Broncu na Europskom prvenstvu

17:51 - Hrvatski rukometaši trebali bi stići na glavni zagrebački trg malo iza 18.30 sati.

17:50 - Sada se izvodi pjesma Moja domovina koja je dodatno ugrijala atmosferu.

17:45 - Na binu su izašli Zaprešić Boysi. Poveli su program poznatom pjesmom Srce vatreno

Doček rukometaša - atmosfera se zakuhtava Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Doček na Trgu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Doček: Navijači već slave i pjevaju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Atmosfera na trgu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

17:20 - Krenula tonska proba uoči dočeka rukometaša. Cijeli Trg bana Jelačića zapjevao je Thompsonov hit 'Lijepa li si'

17:13 - Na dočeku se pojavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina i poručio: "Naš narod i sugrađani su željni proslava! Ovo je 16. medalja hrvatskog rukometa, meni bi bilo drago da je ovdje i zagrebački gradonačelnik. Mi smo očekivali da će se ovo održati, ali kada je izašla informacija da Grad ima neke uvjete, odlučili smo uskočiti. Pjesme koje će se pjevati, u njima nema ništa sporno. Neće to tako ići sa zabranama. Nema tu ništa sporno. Ako će netko potezati neke mjere, neka to radi. Ja sam jako uzbuđen"

17:11 - Sat vremena prije početka Tg bana Jelačića polako se puni. Navijači dolaze iz raznih dijelova Hrvatske.

16:43 - Na bini na dočeku prvi se pojavio Nenad Ninčević, koautor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo' - himne ove generacije hrvatskih rukometaša. "Trebamo smiriti tenziju, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su to zaslužili. Marko je tu, izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Svakom građaninu Hrvatske i svijeta znači ovo... Sve je ovdje podređeno tome da rukometaši budu dočekani kako zaslužuju" - rekao je za RTL televiziju..

16:25 Povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, pozivamo sve naše sugrađane da danas u poslijepodnevnim satima dođu na zagrebački Trg bana Josipa Jelačića pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh ove generacije.

Prije službenog početka programa, okupljene građane na Trgu će zabavljati DJ Ivan Škrinjarić (od 17 sati).

U 18 sati počinje službeni program, kojeg će voditi Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja.

Iza 18.30 sati očekuje se dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu.

U skladu s izraženom željom Hrvatskog rukometnog saveza, glazbeni izvođači na dočeku su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.

16:00 - Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove, poručio je predsjednik Zoran Milanović. Više pročitajte OVDJE.

15:55 - Zbog današnjih dojava o bombama zbog kojih je evakuirano gradsko poglavarstvo u Trnju i na području Medveščaka, policija je provela provjere na obje lokacije. Policija je priopćila kako provedenim mjerama i radnjama nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda te da se radilo o lažnoj dojavi. Dojave su tijekom prijepodneva zaprimljene putem elektroničke pošte, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

15:45 - Ako netko misli da je sve ovo bilo slučajno, vara se. Ovo je sve bilo namjerno izrežirano - kazala je to Anka Mrak Taritaš za Večernji TV dodajući da su 'sve maske pale'. Pročitajte više OVDJE.

15:20 - Budući da je puno dezinformacija u eteru, nekoliko informacija. Mi smo u dogovoru s predstavnicima HRS-a danima prije utakmice za medalju počeli usuglašavati program za doček rukometaša, njihova želja je bila da žele doček u gradu Zagrebu. Usuglasili smo se oko programa, još u četvrtak. Laž je da smo mi bili protiv domoljubnih pjesama na Trgu. Usuglasili smo se da budu Zaprešić Boysi koji itekako imaju domoljubne pjesme. Angažirali smo Hrvatske ruže kako bi izveli pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' – kazao je to na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pročitajte OVDJE.

15:15 - Nakon što Grad nije pristao na zahtjev rukometaša da im na dočeku nastupa Marko Perković Thompson te su iz Hrvatskog rukometnog saveza odlučili da ga onda i ne žele, Vlada je organizaciju uzela u svoje ruke i doček odlučila pripremiti u 18 sati, bez suglasnosti Grada. Što misle o cijeloj situaciji, ali i hoće li ići na doček, pitali smo zagrebačke skupštinare. Tko dolazi i što misli o dočeku pročitajte OVDJE.

15:10 - Hrvati vas smatraju kao da ste jedan od nas. Jučer sam razgovarao s jednim kolegom s Islanda s kojim sam igrao košarku prije 30 godina, rekao mi je da ga nikad nisu trebali pustiti u Hrvatsku - kazao je premijer Andrej Plenković izborniku prilikom prijema u Vladi. - Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček. Doček je ono što vi zaslužujete - kazao je premijer.

15:03 - Prvi navijači počeli su se okupljati na Trgu bana Josipa Jelačića na kojem se nalazi i veliki broj policajaca

02.02.2026., Zagreb - Prvi navijaci vec se okupljaju na glavnom Trgu uoci svecanog doceka broncanih rukometasa. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

15:00 - Doček rukometaša zakazan je za 18 sati. Na dočeku će pjevati i Thompson.