Hrvatski privatni detektivi u tihim ratovima iza vrata uprava korporacija

SLOM TREĆEG REICHA KOD STALJINGRADA

Prvi njemački feldmaršal koji se, umjesto očekivanog samoubojstva, odlučio predati zabio je posljednji čavao u lijes 6. armije i Trećeg Reicha

Put do ledenog obruča, poznatog kao 'Staljingradski kotao', bio je popločan nevjerojatnom brutalnošću, strateškim zabludama i fanatičnom upornošću dvojice diktatora, Adolfa Hitlera i Josifa Staljina, koji su grad pretvorili u klaonicu epskih razmjera. U zoru, 31. siječnja 1943. godine, u podrumu razrušene robne kuće Univermag, odigrala se završna scena te najveće i najkrvavije bitke u povijesti čovječanstva – potpuno iscrpljen, bolestan i slomljen svježe promaknuti njemački feldmaršal, Friedrich Paulus, predao se sovjetskim snagama, čime je ušao u povijest kao prvi njemački feldmaršal koji je pao u zarobljeništvo. Njegov čin nije označio samo kraj Šeste armije u Staljingradu, nego i početak kraja čitavog Trećeg Reicha, a u tom jednom prizoru, koji je postao ključna prekretnica Drugog svjetskog rata, bila je sažeta sva tragedija i katastrofa njemačkog pohoda na Istok.