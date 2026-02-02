Naši Portali
SANJA BARIĆ O DOČEKU RUKOMETAŠA

Ustavna stručnjakinja: 'Ovo je tragedija i katastrofa – ljudska, politička i pravna'

VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 18:37

Čestitala je hrvatskim rukometašima na sportskom uspjehu, ali je cijelu situaciju koja ga je pratila ocijenila iznimno negativnom

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić oglasila se povodom spora oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu, poručivši da se cijela situacija može i treba razriješiti isključivo pravnim putem. Smatra da bi pokretanje postupka ocjene zakonitosti i ustavnosti odluke Gradske skupštine Grada Zagreba bilo jedino smisleno rješenje. "Želite li ovo konačno završiti, vjerojatno i jednom za svagda? Evo besplatnog pravnog savjeta: pokrenite jedini smisleni put – ocjenu zakonitosti (i ustavnosti) odluke Gradske skupštine Grada Zagreba", poručila je Barić. Naglasila je kako bi u takvom postupku trebalo propitati cijeli niz elemenata, uključujući ovlasti Gradske skupštine i razmjernost donesenih odluka. "Napadnite sve, od ovlasti za donošenje (granice samoupravnog djelokruga) do razmjernosti sankcije (ograničenje ljudskih prava i/ili tržišnih sloboda)", istaknula je.

Prema njezinu mišljenju, tek bi se na taj način moglo razjasniti što se uistinu krije iza cijelog slučaja. "Pa da se svi zajedno uvjerimo koja mečka se skriva time što se radi sve, osim pravno ispravno", navela je. Barić je pritom poručila da o ostalim aspektima slučaja ne želi dodatno raspravljati, bez obzira na upite javnosti. Upozorila je i na ton dijela javnih reakcija, istaknuvši kako su "eventualna nepristojnost i agresija u komentarima nedopušteni". Zaključno je čestitala hrvatskim rukometašima na sportskom uspjehu, ali je cijelu situaciju koja ga je pratila ocijenila iznimno negativnom. "Uz čestitke na sportskom uspjehu, ostalo je tragedija i katastrofa – ljudska, politička i pravna", poručila je.

Ključne riječi
Doček rukometaša reakcije Sanja Barić

NA
NasZg
19:11 02.02.2026.

Dajte vecernji prestanite vise pomirite se s tim da je Hrvatski narod slozan i da voli svoju domovinu i svoj nacionalni identitet! Kao i svaku svoju reprezentaciju koja predstavlja ovu drzavu! Zato vi koji stalno kmecite ako vam se ne svidja tu odite tamo di ce vam biti bolje! Cak i Nepalci i Filipinci imaju vise postovanja prema ovoj Drzavi nego vi!

Avatar Top
Top
19:06 02.02.2026.

Mediji su pali pod lijevom propagandom opet spominje se reakcija svjeta totalna glupost nikoga u svjetu ne zanima kako če hrvatska dočekati sportaše

Hüper
18:55 02.02.2026.

Hijerarhija vlasti u RH je jasna i nedvosmislena. Vlada ne treba nikakvo dopuštenje niže vlasti za organiziranje skupa ili događaja. Zna to savršeno i predsjednik i njegova svita.

