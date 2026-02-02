Ustavna stručnjakinja: 'Ovo je tragedija i katastrofa – ljudska, politička i pravna'

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić oglasila se povodom spora oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu, poručivši da se cijela situacija može i treba razriješiti isključivo pravnim putem. Smatra da bi pokretanje postupka ocjene zakonitosti i ustavnosti odluke Gradske skupštine Grada Zagreba bilo jedino smisleno rješenje. "Želite li ovo konačno završiti, vjerojatno i jednom za svagda? Evo besplatnog pravnog savjeta: pokrenite jedini smisleni put – ocjenu zakonitosti (i ustavnosti) odluke Gradske skupštine Grada Zagreba", poručila je Barić. Naglasila je kako bi u takvom postupku trebalo propitati cijeli niz elemenata, uključujući ovlasti Gradske skupštine i razmjernost donesenih odluka. "Napadnite sve, od ovlasti za donošenje (granice samoupravnog djelokruga) do razmjernosti sankcije (ograničenje ljudskih prava i/ili tržišnih sloboda)", istaknula je.

Prema njezinu mišljenju, tek bi se na taj način moglo razjasniti što se uistinu krije iza cijelog slučaja. "Pa da se svi zajedno uvjerimo koja mečka se skriva time što se radi sve, osim pravno ispravno", navela je. Barić je pritom poručila da o ostalim aspektima slučaja ne želi dodatno raspravljati, bez obzira na upite javnosti. Upozorila je i na ton dijela javnih reakcija, istaknuvši kako su "eventualna nepristojnost i agresija u komentarima nedopušteni". Zaključno je čestitala hrvatskim rukometašima na sportskom uspjehu, ali je cijelu situaciju koja ga je pratila ocijenila iznimno negativnom. "Uz čestitke na sportskom uspjehu, ostalo je tragedija i katastrofa – ljudska, politička i pravna", poručila je.