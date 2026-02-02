VIDEO Evo kako je Thompson pozdravio navijače: 'Ovdje na trgu svih Hrvata otpjevat ćemo sve te pjesme'

Marko Perković Thompson stigao je na doček rukometaša. Prvo je otpjevao pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo', a nakon toga pozdravio publiku s 'Hvaljen Isus i Marija', te zapjevao 'Moj Ivane'. Održao je kratak, emotivan govor. 'Donijeli ste nam veliku radost, vi ste hrvatski vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi', rekao je i dodao 'Kada su se sporedne stvari događale vi ste se ponašali kao vitezovi. Počašćen sam što ste pjevali moje pjesme.' Nakon toga je završio s - Što čekamo? Idemo pjevati!

Thompson stigao na doček - zapjevao 'Ako ne znaš šta je bilo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Thompson stigao na doček - vlada euforija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.