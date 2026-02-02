Naši Portali
ODRŽAO KRATKI GOVOR

VIDEO Evo kako je Thompson pozdravio navijače: 'Ovdje na trgu svih Hrvata otpjevat ćemo sve te pjesme'

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
02.02.2026.
u 19:15

'Kada su se sporedne stvari događale vi ste se ponašali kao vitezovi. Počašćen sam što ste pjevali moje pjesme', rekoa je Thompson

Marko Perković Thompson stigao je na doček rukometaša. Prvo je otpjevao pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo', a nakon toga pozdravio publiku s 'Hvaljen Isus i Marija', te zapjevao 'Moj Ivane'. Održao je kratak, emotivan govor. 'Donijeli ste nam veliku radost, vi ste hrvatski vitezovi. I kad ste gubili, gubili ste kao vitezovi', rekao je i dodao 'Kada su se sporedne stvari događale vi ste se ponašali kao vitezovi. Počašćen sam što ste pjevali moje pjesme.' Nakon toga je završio s - Što čekamo? Idemo pjevati!

Thompson stigao na doček - zapjevao 'Ako ne znaš šta je bilo'
Thompson stigao na doček - vlada euforija

FOTO Ovako izgleda glavni zagrebački trg iz zraka: Pogledajte spektakularne fotografije
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
1/16

Doček rukometaša Thompson

IS
istokdole
19:26 02.02.2026.

Koji ste vi senzacionalistički debosi k(ajde ajde žuri karton) ... Lik je pozdravio ljude nikakav govor nije održavao, rekao je tri rečenice prije svake pjemse

