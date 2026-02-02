Naši Portali
USPJEH UNATOČ ZABRANI

VIDEO Bjelogrlić: 'Srpski glumci iz 'Svadbe' su na crnoj listi, zato smo film snimili u Hrvatskoj'

Rovinj Weekend Media Festival, panel s Draganom Bjelogrlićem
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 21:00

Regionalni kino hit "Svadba" ruši sve rekorde gledanosti, no iza kulisa se krije priča o političkim pritiscima u Srbiji

Poznati srpski glumac Dragan Bjelogrlić, jedna od glavnih zvijezda hit filma "Svadba", otkrio je u videu na svom Instagram profilu kako se on i dio kolega iz Srbije nalaze na neslužbenoj "crnoj listi" u svojoj zemlji. To je, prema njegovim riječima, bio najveći izazov pri radu na filmu. - Dobar dio nas glumaca iz Srbije koji glumimo u ovom filmu posljednjih nekoliko godina ne može raditi u Srbiji. Mi smo na crnoj listi, zabranjeni smo. Onda smo otišli u Hrvatsku i s kolegama napravili film koji će voljeti cijela regija. A mi to u Srbiji danas ne možemo napraviti - izjavio je Bjelogrlić.

Paradoksalno, film "Svadba" ostvaruje nevjerojatan uspjeh upravo u Srbiji, gdje se pred kinima stvaraju ogromni redovi, a beogradska premijera ispraćena je desetominutnim ovacijama. Regionalni fenomen redatelja Igora Šeregija (ZG80) okupio je impresivnu glumačku ekipu, uključujući Renea Bitorajca, Lindu Begonju, Vesnu Trivalić i Jelisavetu Seku Sablić, a donosi satiričnu priču o vjenčanju kćeri hrvatskog tajkuna i sina srpskog ministra.

Uspjeh u Hrvatskoj još je spektakularniji. Film je u prvom vikendu srušio sve rekorde gledanosti, nadmašivši sa 170.496 gledatelja čak i hollywoodske blockbustere. Do danas ga je pogledalo 237.059 ljudi, a s procjenom od 300 tisuća nakon ovog vikenda, "Svadba" se već pozicionirala na drugo mjesto najgledanijih domaćih filmova u povijesti, odmah iza legendarnog filma "Kako je počeo rat na mom otoku".

Bjelogrlićev sin pravi je zavodnik, snimao je vruće scene s 31 godinu starijom ženom, a sad je pokazao novu djevojku
Rovinj Weekend Media Festival, panel s Draganom Bjelogrlićem
1/8

Radnja prati dvije imućne obitelji čiji se svjetovi sudare kada kći hrvatskog poduzetnika objavi da je trudna sa sinom srpskog ministra. Svadba organizirana u tajnosti postaje poprište komičnih situacija koje prijete prerastanjem u međunarodni incident. Kritika hvali film jer vješto izbjegava nacionalne stereotipe i umjesto toga ismijava ekonomske i političke elite, a golem uspjeh već je potaknuo i razvoj nastavka. Naime, HAVC je odobrio sredstva za scenarij "Svadbe 2", potvrđujući da je ovaj film postao kulturni fenomen koji je, unatoč preprekama, ujedinio publiku diljem regije.
Komentara 6

LI
liberta
21:23 02.02.2026.

Kome fali taj istočni humor kaj to nije nazadno ili ti rualno? Čudno da to paše kako se nazivaju urbanim intelektualcima u Zg. Očito postoji neki nesrazmjer jer bi na istok a mi na zapad.

TO
Torabora19
21:14 02.02.2026.

Aha na crnoj ste listi pa ste došli zaraditi nekaj para kod komšija, koji ih dijele šakom i kapom svima istočno od nas.....čestitam majstori, realbo niste vi krivi radi naše kulturne region bre politike.

DO
doktorica
21:46 02.02.2026.

onda je to srpski film,sa srpskim humorom

