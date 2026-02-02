VIDEO Bjelogrlić: 'Srpski glumci iz 'Svadbe' su na crnoj listi, zato smo film snimili u Hrvatskoj'

Poznati srpski glumac Dragan Bjelogrlić, jedna od glavnih zvijezda hit filma "Svadba", otkrio je u videu na svom Instagram profilu kako se on i dio kolega iz Srbije nalaze na neslužbenoj "crnoj listi" u svojoj zemlji. To je, prema njegovim riječima, bio najveći izazov pri radu na filmu. - Dobar dio nas glumaca iz Srbije koji glumimo u ovom filmu posljednjih nekoliko godina ne može raditi u Srbiji. Mi smo na crnoj listi, zabranjeni smo. Onda smo otišli u Hrvatsku i s kolegama napravili film koji će voljeti cijela regija. A mi to u Srbiji danas ne možemo napraviti - izjavio je Bjelogrlić.

Paradoksalno, film "Svadba" ostvaruje nevjerojatan uspjeh upravo u Srbiji, gdje se pred kinima stvaraju ogromni redovi, a beogradska premijera ispraćena je desetominutnim ovacijama. Regionalni fenomen redatelja Igora Šeregija (ZG80) okupio je impresivnu glumačku ekipu, uključujući Renea Bitorajca, Lindu Begonju, Vesnu Trivalić i Jelisavetu Seku Sablić, a donosi satiričnu priču o vjenčanju kćeri hrvatskog tajkuna i sina srpskog ministra.

Uspjeh u Hrvatskoj još je spektakularniji. Film je u prvom vikendu srušio sve rekorde gledanosti, nadmašivši sa 170.496 gledatelja čak i hollywoodske blockbustere. Do danas ga je pogledalo 237.059 ljudi, a s procjenom od 300 tisuća nakon ovog vikenda, "Svadba" se već pozicionirala na drugo mjesto najgledanijih domaćih filmova u povijesti, odmah iza legendarnog filma "Kako je počeo rat na mom otoku".

Radnja prati dvije imućne obitelji čiji se svjetovi sudare kada kći hrvatskog poduzetnika objavi da je trudna sa sinom srpskog ministra. Svadba organizirana u tajnosti postaje poprište komičnih situacija koje prijete prerastanjem u međunarodni incident. Kritika hvali film jer vješto izbjegava nacionalne stereotipe i umjesto toga ismijava ekonomske i političke elite, a golem uspjeh već je potaknuo i razvoj nastavka. Naime, HAVC je odobrio sredstva za scenarij "Svadbe 2", potvrđujući da je ovaj film postao kulturni fenomen koji je, unatoč preprekama, ujedinio publiku diljem regije.