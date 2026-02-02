Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
FOTO Pogledajte atmosferu na Trgu: Ore se pjesme, vijore hrvatske zastave, pale se baklje...
UŽIVO Brončani hrvatski rukometaši penju se na pozornicu, jedan reprezentativac nije se pojavio!
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Plenković uzvratio na prozivke: Tomaševiću predlažem da se smiri, i da popije čaj. Neka dođe na Trg
Milanović: Ovo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela
Tomašević: Ovo je udar države na Zagreb
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSUO SE PEPELOM

Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/38
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 20:47

Fotografije i videa iz središta Zagreba dijelili su brojni sportski mediji, a slavlje brončanih hrvatskih rukometaša odjeknulo je daleko izvan hrvatskih granica

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.  Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

Fotografije i videa iz središta Zagreba dijelili su brojni sportski mediji, a slavlje brončanih hrvatskih rukometaša odjeknulo je daleko izvan hrvatskih granica.

Među onima koji su reagirali bio je najpoznatiji rukometnih analitičara današnjice, Danac Rasmus Boysen, koji je na svom Facebooku objavio snimke dočeka i istaknuo atmosferu koju su hrvatski navijači priredili reprezentaciji.

Inače, Boysen je uoči prvenstva u prognozi istaknuo kako očekuje da će Hrvatska biti najveće razočaranje natjecanja. Kasnije se ispričao hrvatskim navijačima koji su ga proteklih dana žestoko kritizirali na društvenim mrežama.

Ravnoteza
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!