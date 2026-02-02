Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

Fotografije i videa iz središta Zagreba dijelili su brojni sportski mediji, a slavlje brončanih hrvatskih rukometaša odjeknulo je daleko izvan hrvatskih granica.

Među onima koji su reagirali bio je najpoznatiji rukometnih analitičara današnjice, Danac Rasmus Boysen, koji je na svom Facebooku objavio snimke dočeka i istaknuo atmosferu koju su hrvatski navijači priredili reprezentaciji.

The Croatian handball fans🤯🔥#handball pic.twitter.com/PtJ0q9MmTQ — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) February 2, 2026

Inače, Boysen je uoči prvenstva u prognozi istaknuo kako očekuje da će Hrvatska biti najveće razočaranje natjecanja. Kasnije se ispričao hrvatskim navijačima koji su ga proteklih dana žestoko kritizirali na društvenim mrežama.