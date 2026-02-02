Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'

Deseci tisuća navijača dočekalo je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Doček je, prema ranijoj najavi, okupio i većinu članova Vlade, što je potvrdio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Doček je isprva bio otkazan nakon što Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev rukometaša da na događaju nastupi Marko Perković Thompson. Odluka Grada izazvala je nezadovoljstvo sportaša i javnosti, zbog čega je Vlada Republike Hrvatske ubrzo preuzela organizaciju samog događaja. Iz Vlade su pritom poručili kako će u potpunosti udovoljiti željama hrvatskih reprezentativaca.

Na dočeku je bio prisutan i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je komentirao okolnosti pod kojima je došlo do promjene organizatora. „Dozvola Grada… Pa oni su dogovorili ovaj susret i sve je bilo u redu do prije 24 sata. Pitanje dozvole je pokrenuto davno prije, Grad je i najavio doček. Oni su donijeli nepromišljenu i bespotrebnu odluku takve naravi koja je kod pobjednika, rukometaša, stvorila toliku ogorčenost da je Vlada, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, pružila potporu u organizaciji“, rekao je Medved.

O okolnostima uoči dočeka govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je istaknuo da su rukometaši željeli isti ili sličan doček kakav su imali i prošle godine. „Prekrasan doček bio je jutros u Zračnoj luci, a večeras će biti još bolje i još ljepše, u velikom broju. Naši su rukometaši izrazili želju za istim ili sličnim dočekom kao lani, kada apsolutno ništa nije bilo sporno, ni s izvođačima ni s pjesmama. Nije bilo nijednog incidenta ni problema“, rekao je Glavina.

Dodao je kako je Vlada reagirala u trenutku kada je postalo jasno da Grad Zagreb donosi odluke koje onemogućuju održavanje dočeka. „Kada smo shvatili da je Grad Zagreb donio određene odluke s ciljem da onemogući doček, ovakvo zajedništvo, zabavu i prekrasan ambijent u kojem naši sugrađani uživaju, morali smo preuzeti suorganizaciju s Hrvatskim rukometnim savezom“, istaknuo je.

Glavina je naglasio da je Vlada i prošle godine sudjelovala u organizaciji te da je očekivala isto i ove godine, no da je ovoga puta bila u potpunosti zaobiđena. „Imam dojam da je Grad sve ovo radio kako bi proizveo umjetnu krizu i da do dočeka i fešte ne dođe. Ovo je 16. medalja u relativno kratkom vremenu, što govori da smo velika sportska sila. Naša je obveza osigurati rukometašima doček i da osjete barem mali dio zahvale za sve što su napravili. Vidjeli ste i sami kako su umorni, kako im je bio težak turnir, ali kada su čuli da će biti dočeka i da će dobiti ono što su tražili, ne mogu vam opisati tu sreću. Bilo bi mi drago da je gradonačelnik i večeras ovdje s nama i svi ostali, ali još nije kasno, pozivam ih da dođu “, rekao je.