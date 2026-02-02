Brončana medalja protiv Islanda bila je izniman sportski uspjeh, a RTL-ova ekipa odradila je prvenstvo junački

Europsko rukometno prvenstvo // RTL - četiri ruže

Iako se u konačnici, nažalost, osvojena bronca naših rukometaša pretvorila u političku trakavicu, činjenica je da je samo Europsko prvenstvo još jednom uspjelo oduševiti naciju, a to potvrđuju i brojke koje je objavio RTL. "Prema podacima AGB Nielsena, utakmicu je na RTL-u ukupno pratilo više od milijun i 200 tisuća gledatelja te je utakmica ostvarila udio veći od 60 % gledanosti u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina", objavili su s televizije koja već tradicionalno prenosi ovo sportsko natjecanje. Brončana medalja protiv Islanda bila je izniman sportski uspjeh, ali televizijski prijenos bio je jednako važan dio tog doživljaja te veliki uspjeh u tom smislu. RTL-ova ekipa odradila je prvenstvo junački te je također, kako bi se reklo sportskim rječnikom, "ostavila srce na terenu". Posebno se tu istaknula reporterka Ines Goda Forjan, čiji je spontani, emotivni trenutak čestitke kapetanu Ivanu Martinoviću obišao društvene mreže i svijet. "Čestitala sam mu i zagrlili smo se. Sretni i oduševljeni, u euforiji. Rekao je da ne može vjerovati, da je u šoku i da nije svjestan što se događa. Ja sam ga onda uhvatila za ramena i rekla: Ej, u polufinalu ste Europskog prvenstva! I onda je opet briznuo u plač. Bio je to trenutak čiste sreće, ponosa i zajedništva. Jer Hrvatska je drugu godinu zaredom u polufinalu velikog natjecanja", rekla je Goda Forjan te još jednom pokazala kako su ovakvi prijenosi za sportske reportere puno više od posla.

Finale Australian Opena // Eurosport – dvije ruže

Finale Australian Opena između Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza bio je jedan od onih sportskih događaja o kojima se priča danima: meč za povijest, generacijski okršaj i još jedan veliki trenutak tenisa. S jedne strane iskusni Đoković kojeg mnogi gledaju i ne mogu vjerovati što vide, a s druge strane mladi Alcaraz koji je ovom pobjedom srušio još jedan rekord. Prijenos je, kao i obično, završio na Eurosportu, odrađen je korektno i profesionalno, ali ostaje dojam da ovakav meč zaslužuje širu dostupnost od one koja podrazumijeva pretplatu i znanje gdje "treba prebaciti". U konačnici - veliki televizijski problem leži u tome što je jedno takvo finale ipak događaj koji bi trebao biti dostupan i na domaćim nacionalnim programima.

FNC // Voyo – jedna ruža

Govoreći o sportu, zanimljivo je promatrati kako se Voyo sve jasnije pozicionira kao platforma za borilačke sportove. Dok su takvi sadržaji na klasičnoj televiziji uglavnom povremeni, ovdje imaju stalno mjesto i prepoznatljiv identitet. "Voliš li pratiti borilačke sportove poput FNC-a, KSW-a, BKFC-a, Bellatora, BYB-a, boksa?", tim riječima gledatelje privlači Voyo čim se upali i iako je u početku tek manjini to bilo poznato, sve više fanova se okuplja oko ove platforme što je zaista iznenađujuć, ali uspješan potez.

Mlade nade: Luka Martinović // HRT 2 – jedna ruža

Serijal "Mlade nade" također veoma zanimljivo obrađuje važno sportsku temu - a to su mladi sportaši. Njihove priče ispričane su u svega nekoliko minuta, ali jako zanimljivo i poučno, od njihovih uspjeha do izazova treniranja. U zadnjih je epizodi predstavljen Luka Martinović, hrvatski reprezentativac u skokovima u vodu, koji niže zaista impresivne uspjehe, a bez potrebne infrastrukture. Dok u drugim državama sportaši vježbaju i "na suhom", on, kako sam kaže, samo mora skočiti. I unatoč tome u tome je sjajan, baš kao u svojim sportovima Anna Ćukušić, Mia Wild, Luna Pađan, Dorja Blažić, Dorja i Tihon Salopek, David Sandić, Veronika Vilk, Ema Hodak, Luka Martinović, Stipe Barić... Sve redom odlični mladi ljudi predstavljeni u ovom serijalu. Bravo!