Javio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu

Nakon što je službeno potvrđeno da je Vlada RH preuzela organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, oglasio se menadžer Marka Perkovića Thompsona, Marko Barišić: - Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija - izjavio je za Dnevnik.hr.

Potvrdio je i da će Thompson na dočeku izvesti pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", dok se ostale pjesme još dogovaraju. - Pjevat će ono što budu htjeli rukometaši - poručio je Barišić. Kako je i naveo u svojem obraćanju, središnja proslava planirana je za danas u 18 sati na glavnom hrvatskom Trgu.

Podsjetimo, želja da Marko Perković Thompson nastupa na dočeku rukometaša najbolje se ocrtavala kroz objave samih aktera na društvenim mrežama. Tako je vratar Matej Mandić na svom Instagramu podijelio fotografiju sablasno praznog Trga uz pitanje: "Dokle više, Zagrebe???". Objavu je popratio Thompsonovom pjesmom "Ravnoteža", čime je sugerirao na razlog otkazivanja i poslao poruku gradskim vlastima.