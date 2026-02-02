Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIJESTI SE PROŠIRILE

Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu

Foto: Hrvoje Zovko
1/9
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
02.02.2026.
u 17:08

Slovenska novinska agencija STA navodi riječi glasnogovornice grada Zagreba da vlada mora dobiti odobrenje za organizaciju događaja na javnim mjestima, ali da to nije tražila

Neke novinske agencije pišu u ponedjeljak o skandalu povezanom s dočekom brončanih hrvatskih rukometaša u Zagrebu na kojem će nastupiti kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson unatoč protivljenju gradskih vlasti. Francuska agencija AFP navodi da Thompson među svojim hitovima ima pjesmu koja počinje sa "Za dom - spremni!", slogan koji su koristili ustaše, vojna formacija kvislinške hrvatske države i saveznika Njemačke i Italije za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Thompson se, pak, poziva se na to da su isti slogan koristile paramilitarne jedinice HOS tijekom Domovinskog rata Hrvatske protiv srpskih snaga od 1991. do 1995. Hrvatski rukometaši, koji su upravo osvojili broncu na Prvenstvu Europe, inzistirali su da Thompson, čije pjesme spadaju među njihove omiljene, bude uključen u doček koji je u njihovu čast organizirao grad Zagreb.

Lijeva gradska vlast je to odbila, pozivajući se na propis koji zabranjuje korištenje javnog prostora za događaje koji promiču ili toleriraju nacionalnu, religijsku ili rasnu mržnju, piše AFP. Više desničarskih zastupnika i ministara iz vladajuće konzervativne stranke HDZ, nazvalo je odluku gradske vlasti 'sramotom' i 'ideološkom cenzurom'.

Vlada je naposljetku preuzela kontrolu i zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala događaj na kojem će Thompson nastupiti.  'Uvijek donosite radost cijeloj naciji, stoga je prirodno da vam uzvratimo istom mjerom', izjavio je premijer Andrej Plenković rukometašima tijekom službenog prijema u njegovom uredu. Premijer, koji od 2024. vlada u koaliciji s desnim Domovinskim pokretom, prisustvovao je ovog ljeta probama Thompsona i objavio selfie, prenosi AFP.

Slovenska novinska agencija STA navodi riječi glasnogovornice grada Zagreba da vlada mora dobiti odobrenje za organizaciju događaja na javnim mjestima, ali da to nije tražila. Najveća hrvatska oporbena stranka, SDP, reagirala je na odluku vlade objavivši na Facebooku da premijer Plenković "nije normalan". "Ovo nema veze sa sportom, to je državni udar radikalne i desničarske Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu," objavio je SDP, prenosi STA.

Srbijanska agencija Beta podsjeća da gradska vlast Thompsonu nije odobrila drugi koncert u zagrebačkoj Areni krajem prosinca nakon što je na prvom izveo spornu pjesmu "Bojna Čavoglave" koja počinje ustaškim pozdravom. Obožavatelje je također pozvao na rušenje lokalne vlade i gradonačelnika na "redovnim ili izvanrednim izborima", tvrdeći da svojim odlukama "napadaju Domovinski rat i temelje hrvatske države", navodi Beta.
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Ključne riječi
strani mediji Thompson Doček rukometaša

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!