FOTO Kapetan i Thompson zagrljeni pjevali: Suigrači posebno tražili ovu pjesmu za njega

02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Ivan Martinovic i Marko Perkovic Thompson Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon puno natezanja i nesigurnosti i dočeka hrvatskih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu, on se dogodio i to baš onako kako su brončani reprezentativci željeli - uz hitove Marka Perkovića Thompsona.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Hrvatski reprezentativci tražili su isključivo njega, a svom kapetanu Ivanu Martinoviću su 'iza leđa' organizirali poseban trenutak.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Martinović i Thompson su zajedno otpjevali pjesmu 'Moj Ivane', prvo na Thompsonovom repertoaru za ovaj događaj nakon himne ove genracije 'Ako ne znaš šta je bilo'.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Thompson je do kraja nastupa izveo još pet svojih hitova, a program se nastavlja i nakon njegovog odlaska s pozornice.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic i Marko Perkovic Thompson Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Marko Perkovic Thompson i Nenad Nincevic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Ivano Pavlovic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Filip Glavas Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Zlatko Rauzan Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
