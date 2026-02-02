FOTO Kapetan i Thompson zagrljeni pjevali: Suigrači posebno tražili ovu pjesmu za njega
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Ivan Martinovic i Marko Perkovic Thompson Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon puno natezanja i nesigurnosti i dočeka hrvatskih rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu, on se dogodio i to baš onako kako su brončani reprezentativci željeli - uz hitove Marka Perkovića Thompsona.
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic i Marko Perkovic Thompson Photo: Igor Kralj/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Marko Perkovic Thompson i Nenad Nincevic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Ivano Pavlovic Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Filip Glavas Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
02.02.2026., Zagreb - Svecani docek hrvatske rukometne reprezentacije u na Trgu bana Josipa Jelacica nakon osvojene broncane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu. David Mandic, Ivan Martinovic, Marko Perkovic Thompson i Zlatko Rauzan Photo: Davor Puklavec/PIXSELL