LJUBAVNA PRIČA

FOTO Naš rukometaš koji je prozvao zagrebačku vlast zbog Thompsona ljubi tajanstvenu plavušu

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 10:59

Nakon što je na Europskom prvenstvu s hrvatskom rukometnom reprezentacijom osvojio broncu i srca navijača, mnoge je zanimalo tko je djevojka vratara Mateja Mandića

Hrvatski rukometni vratar Matej Mandić (23) postao je jedan od najvećih junaka nacije nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu. Njegove spektakularne obrane, osobito u ključnoj utakmici za treće mjesto protiv Islanda, donijele su mu status sportske zvijezde. Pozornost se nastavila kad je, nakon objave zagrebačkog gradonačelnika o otkazivanju dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, na svom Instagramu podijelio fotografiju sablasno praznog Trga uz pitanje: "Dokle više, Zagrebe???". Objavu je popratio Thompsonovom pjesmom "Ravnoteža", čime je sugerirao na razlog otkazivanja i poslao poruku gradskim vlastima. No, osim sportskih uspjeha, javnost je zaintrigirao i njegov privatni život.

Mladi rukometaš, podrijetlom iz Hardomilja pored Ljubuškog, poznat je po svojoj skromnosti i samozatajnosti. U intervjuima često ističe važnost obitelji, vjere i rodbinske povezanosti, no o svom ljubavnom životu rijetko govori. Dugo je uspijevao držati identitet svoje partnerice u tajnosti, naglašavajući da je i ona osoba koja ne voli medijsku eksponiranost. Ipak, kako to obično biva sa sportskim zvijezdama, tajna nije mogla ostati vječno sačuvana. Riječ je o plavokosoj studentici Ivani Perić, koja studira u Zagrebu. Kako otkrivaju njihove društvene mreže, par ne skriva svoju zaljubljenost dijeleći fotografije na kojima poziraju zagrljeni i nasmijani, bilo u elegantnim izdanjima ili u opuštenoj atmosferi nakon napetih utakmica.

Foto: Instagram screenshot

Njezina podrška bila mu je od presudne važnosti tijekom najtežeg razdoblja u karijeri. Krajem 2024. godine, Mandić je doživio težak fizički napad od strane tadašnjeg suigrača u RK Zagrebu, zbog čega je zadobio teške ozljede lica i morao na operaciju. Taj incident udaljio ga je s terena i koštao nastupa na Svjetskom prvenstvu 2025. Upravo je u tim mračnim trenucima, kako je sam priznao, uz obitelj i vjeru, njegova djevojka bila stup koji mu je pomogao da se mentalno i fizički oporavi i vrati jači no ikad, što je i dokazao transferom u njemački Magdeburg i medaljom s reprezentacijom.

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
IvanR
IvanR
11:07 02.02.2026.

Da li mu je nešta Oliver Mandić?

