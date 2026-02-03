Gospoda Savršeni podijelili prve ruže, a četiri djevojke ne ulaze u vilu: 'Gotovo je, zaljubila sam se! Bit će moj!'

Na otoku ljubavi Kreti ove će se sezone rađati romantika u omiljenom showu 'Gospodin Savršeni'. U prvoj epizodi je domaćin, voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta. „Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena“, kazao je Marko pa zatim predstavio i dvojicu šarmera u glavnim ulogama – Karla Godeca i Petra Rašića. Dvojica Savršenih ispričali su svoje životne priče, a zatim i poručili kao jedva čekaju da ova avantura krene. A kako bi im malo „zapaprio“ od početka, Marko Vargek obznanio je kako upoznavanje s djevojkama slijedi odmah, i to na brzim spojevima, a nakon susreta, četiri djevojke koje su ih najmanje impresionirale na prvu ostat će bez ruže i neće ući u vilu!

Karla je prvo čekala samouvjerena Iva. Oduševilo ga je što se bavi modnim dizajnom, što je blisko njemu jer ima vlastiti modni brend. Zaradila je svoju prvu ružu. „Predobar je, prelijep – ludilo!“ bila je zadovoljna. Romantična Jelena M. slikala je uz more i dočekala Petra. I ona je zaradila svoju prvu ružu, a darovala mu je slavonsku rakiju i poručila da će istu takvu imati i na njihovom vjenčanju. „Oduševljena sam! Cijelo vrijeme sam se smijala s njim, a to mi je jedan od glavnih kriterija!“ kazala je. Sportašica Lara s Karlom se susrela na rukometnom terenu, a odmjerili su snage u pucanju sedmeraca. Otkrila mu je i kako obožava životinje. „Mala, slatka, zgodna, zabavna“, Karlu je vrijeme s njom bilo dovoljno da joj bez razmišljanja dodijeli ružu.

Manuela i Petar našli su se u hladovini parka, a ona mu je pokušala opisati koliko je svestrana i nadala se da nije previše pričala tijekom njihovog spoja. Zaradila je ružu, a Petra je zaintrigirala! Simpatična stjuardesa Helena Karla je dočekala u zračnoj luci, a uslijedio je šok kad je shvatila da je upravo on njezin Gospodin Savršeni. Naime, poznaju se otprije i čak su bili na jednom spoju! „Život je fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznali, ali u tom periodu nije bilo moguće, i sad je ovdje!“ smijao se Karlo. „Drago mi je da si to ti, možemo se bolje upoznati. Ali možda je zbog toga i malo više komplicirano. Vidjet ćemo“, zbunjena je bila Helena, no prvu ružu vrlo je brzo zaradila. Petar je zatim dočekao Katarinu, a potom i Anu. Nakon ugodnog razgovora, obje su zaradile ruže. „Sjeo mi je na prvu“, Ana je poručila, dok mu je Katarina poklonila pismo u kojem opisuje što očekuje od ove avanture. „Dirnulo me, na to sam pao.“ Karlo i Andrea uživali su u ručku na plaži, a on je odmah primijetio njezinu karizmu, samouvjerenost, ali i činjenicu da je od nje teško dolazio do riječi. Poželio ju je bolje upoznati i dobila je ružu.

Narii je dočekala Petra u karaoke baru i opisala mu sve o svom životu na Barbadosu. „Iskreno, ne osjećam neku povezanost“, bio je iskren i nije joj dodijelio svoju ružu. S druge strane, Veselka ga je oduševila svojom pozitivom i zaradila ružu. Karlo je s Jelenom G. zaplesao tango i ponudio joj svoju ružu: „Kad sam ga ugledala, srce mi je počelo lupati i pomislila sam – gotovo je, zaljubila sam se!“ Simpatična Maria birala je kolače koje će jesti s Petrom. „Volim ljubav, jako sam zaljubljena u ljubav. Imala sam ružna iskustva, sada sam spremna“, poručila je i dobila svoju ružu. Osebujna Rubina Karla je počastila ćevapima i priznala kako joj je međusobni humor jako važan. „Od tebe ću sve uzeti, a ne samo ružu“, poručila mu je i zaradila svoj ulazak u vilu. Soraya i Petar imali su svoj spoj na slijepo, a kad su skinuli povez, ona se nije činila previše oduševljenom. Ipak, prihvatila je ružu.

Vrckava Nuša nije mogla sakriti osmijeh dok je pila koktele s Karlom, a njezina zaigranost donijela joj je ružu. Svoju ružu zaradila je i Iana: „Predivan je dečko, nije mi dobro! Malo sam se zaljubila! Bit će moj!“ Na teniskom terenu snage su odmjerili Monika i Petar. „Osjetio sam neku konekciju“, poručio je i donio joj ružu. Za malo fizičke aktivnosti bila je raspoložena i osebujna doktorica Smiljana, koja je Petra odmah privela na sat pilatesa, a on se trudio snaći. Ružu je zaradila, a zakazali su i idući trening. Karlo je upoznao i ambicioznu Slavonku Antonelu. „Starija cura od mene, osjećao sam se jako ugodno“, bio je zadovoljan i ponudio joj ružu. Instruktorica surfanja Kaja zaintrigirala ga je na prvu tijekom ugodnog razgovora na plaži. Oko ruže se nije dvoumio: „Komunikacija odlična, izgled odličan, nisam to osjetio već dugo!“ S druge strane, povučenija Maria nije ga impresionirala jer mu se činilo da nije previše zainteresirana za njega pa joj nije dodijelio ružu.

Maša je predložila Petru da se igraju s bojama i boje jedno drugo, no njemu je to bilo previše pa je odbio. I kad je pomislila da je spoj propao, ipak joj je dodijelio svoju ružu: „Oprosti ako si se loše osjećala u početku, jako sam se zabavio!“ Anastasija je čekala Karla uz vino i svijeće, a odmah mu je poručila da će se oko nje morati potruditi. „Ja sam ta koja igra, ti moraš biti dobar“, rekla mu je i zaradila ružu. Stjuardesa Tena željno je iščekivala Petra, kojeg je oduševila svojim iskustvom i pogledom na svijet, dovoljno za ružu. Vrckava Matea i Karlo imali su mnogo tema za razgovor jer i ona obožava sport, baš poput njega, no on je bio u dilemi jer ostala mu je još jedna ruža, a čeka ga još jedan spoj, pa je Mateu ostavio na čekanju. Za kraj dana Karlo se našao s Lucijom, no oboje su zaključili da je među njima tijekom razgovora vladala samo prijateljska „vibra“, što nije dovoljno za ružu. Na romantičnom pikniku uz plažu, Petar je dočekao Mariju, no vrlo brzo postalo je jasno da nema baš nikakve konekcije među njima pa je ostala bez ruže. Svoju posljednju ružu dana dodijelio je Petar vatrenoj crvenokosoj Maji, koja ga je oduševila simpatičnošću i smislom za humor. Nakon uzbudljivog dana prepunog novih poznanstava, Karlo je poželio ispraviti jednu nepravdu pa je produkciju tražio poziv: „Mislim da si super cura i mislim da sam pogriješio... Htio bih to ispraviti ako je moguće.“ A koja je to djevojka ipak dobila njegovu ružu i kako će izgledati prvi trenuci u vili, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.