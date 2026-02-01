Naši Portali
REPORTAŽA ISPOD HAUBE

Pa što ako je iz 1926. godine? Kad ga mi primimo u ruke, i u 2026. pali i vozi k'o mladić

Autor
Srđan Hebar
01.02.2026.
u 21:38

Iza svih tih ušminkanih limenih ljepotana, nekih starih i stotinu godina, stoje vrijedne ruke vlasnika vozila koji su od starog krša napravili muzejske primjerke koji, dakako, mogu i na cestu

Hrvati vole oldtajmere! Hrvatski bi rekli – starodobna vozila. U Noći muzeja, jednom od najmasovnijih kulturnih događanja u našoj zemlji, najveća je gužva upravo u Mičevcu, u kojem drugu godinu zaredom članovi Oldtimer kluba Turopolje predstavljaju svoje limene kapitalce, povijesne motocikle, automobile, vojna vozila pa i – traktore. Iza svih tih ušminkanih limenih ljepotana, nekih starih i stotinu godina, stoje vrijedne ruke vlasnika vozila koji su od starog krša napravili muzejske primjerke, koji dakako mogu i na cestu. Pali i vozi... Sa zagrebačkim amaterima restauratorima, ponajboljim u zemlji, proveli smo dan – ispod haube.

Ključne riječi
hauba traktori automobili Noć muzeja oldtajmeri

