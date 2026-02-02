FOTO Ovo morate vidjeti! Nakon niza estetskih zahvata Hana Rodić pokazala je svoje novo lice

Nekadašnja natjecateljica showa Gospodin Savršeni, 28-godišnja Hana Rodić, posljednjih godina nije bila u fokusu domaće javnosti, no ponovno je privukla pažnju gostovanjem u jednom podcastu. Tom je prilikom otvoreno progovorila o brojnim temama, od privremenog povratka u Hrvatsku, preko trenutačnog prekida s dečkom Goranom Juranecom, kojeg je upoznala u RTL-ovu realityju, pa sve do života u Berlinu zbog kojeg je, kako tvrdi, bila prisiljena odbiti brojne “značajne poslovne ponude”. Ipak, ono što je gledateljima najviše zapelo za oko bio je njezin novi izgled. Nakon niza estetskih zahvata, o kojima je i sama otvoreno govorila na društvenim mrežama, Hana je izazvala lavinu komentara. “Izgleda barem deset godina starije, a bila je prelijepa”, “Što ti napravi nesigurnost”, “Nisam je uopće prepoznala”, “Kako je ova žena bila lijepa”, “Vidio sam je jednom na letu za Berlin, nisam mogao vjerovati što si je napravila”, “Hana, draga, pa zašto?”, “Totalno neprepoznatljiva”, “Kaj je ovo, frende”, samo su neki od brojnih reakcija iznenađenih pratitelja. Video njezina novog izgleda pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, u srpnju smo pisali o tome kako su Hana Rodić i Goran Juranec po drugi put prekinuli svoju vezu, iako već dugo nisu akutalan par u medijima. Zagrepčanka je tada putem Instagrama objavila: “Budući da je sve između nas počelo javno, red je da i završetak bude javan. Moj bivši dečko Goran i ja više nismo zajedno. Nema potrebe za dodatnim pitanjima, to je to od mene. Hvala svima na razumijevanju.” Iako je tada djelovala odlučno, nekoliko mjeseci kasnije par je ponovno dao šansu svojoj vezi. “Dragi moji pratitelji, vi koji me pratite i podržavate već toliko dugo, iako posljednjih godinu dana gotovo ništa nisam objavljivao, sada već znate i zašto. Došao je red da se i ja javim. Posebno želim zahvaliti jednoj, meni iznimno važnoj osobi, mojoj bivšoj djevojci Hani. Draga Hana, od srca ti hvala za svih sedam godina koje smo proveli zajedno. Zajedno smo rasli, prošli kroz bezbroj lijepih, ali i teških trenutaka. To su uspomene koje će zauvijek ostati dio nas. Iako sam vjerovao da ‘savršen par’ uvijek opstaje i da ljubav pobjeđuje, morali smo priznati da se suočavamo s istim izazovima kao i svi drugi, čak i oni koji nisu izloženi javnosti.”

FOTO Evo čime se danas bavi Sanaderova supruga. Prezirala je ove ljude, a zbog jednog razloga nije ga posjećivala u zatvoru

Goran Juranec, prvi hrvatski Gospodin Savršeni, i Hana Rodić slovili su za jedan od najzapaženijih parova proizašlih iz domaćih reality emisija. Njihova ljubavna priča započela je 2018. godine tijekom snimanja prve sezone popularnog showa, u kojem je Goran birao između 20 kandidatkinja. Iako je u finalu odabrao Ivu Runjanin, po završetku emisije odlučio je slijediti svoje srce i započeti vezu s Hanom. “Goran i ja se odlično slažemo, ali bilo je puno prepreka. Mnogi ljudi iz naše okoline pokušavali su nam stati na put, no, kao što vidite, bezuspješno”, izjavila je Hana svojedobno.