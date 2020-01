Pobijedila je rak, vjenčala se pa izgubila člana obitelji, a sad ima novi posao

Nakon što je prošle godina iznenadila obožavatelje vjenčanjem, bosanskohercegovačka spisateljica Martina Mlinarević Sopta, ovu je godinu započela novim poslom.

Naime, započet će novu karijeru kao veleposlanica u Češkoj, što je objavila na Facebooku.

"Unatoč višemjesečnim političkim pritiscima i medijskom cyberbullyingu, sabotažama i pokušajima da mi se napakosti na sve načine, danas je održan moj završni razgovor pred Ministarstvom vanjskih poslova, a nekadašnji ambasadori, šefovi Odsjeka i sudionici, u javnom obrazlaganju na koncu mog govora složili su se da je to bila najbolja prezentacija i izlaganje novoimenovanog ambasadora u zadnjih dvadesetak godina. Inovativno, otvoreno i drugačije. Hvala što ste stajali uz mene, bezuvjetno. Sredinom siječnja odlazim za Prag i dat ću sve od sebe da budem istinski predstavnik Bosne i Hercegovine koji će služiti vama na ponos."

Foto: Facebook

Podsjetimo, sretnu vijest o vjenčanju je prošle godine objavila na društvenim mrežama.

"Nije bilo nasmijanijeg, luđeg i ljepšeg dana od jučerašnjeg. Minijaturna, čudesna, iznenadna ceremonija koja to nije, za priču koja potpuna ljubav jeste, par najbližih očiju od klikera i suza, ulice Alifakovca, vulkan najčišće emocije, ram za sve ono turobno i teško pod našim nogama sve proteklo vrijeme. Jučer je bilo ježenje i smijeh koji grca utrobu. Jučer je bila kava u podne na koju su mislili da dolaze par očiju najbližih, a došli su na vjenčanje. Jučer je dvoje dobilo obavijest da u podne budu na Viberu, jer u zemlji nisu bili, a bili su na vjenčanju", dio je objave koju je Martina podijelila s obožavateljima. No odmah dan nakon vjenčanja uslijedila je i tužna vijest. Naime, spisateljici je preminula baka.

"Jučer je nebo bilo škakljivi stiropor čija zrnca šampitaste radosti padaju po cijelom svijetu. Jutros je preminula baba Lekuša i život je upravo i jedino to. Tobogan grlenog smijeha i plača iz želuca. Pričekala me. Da budem najsretnija. Sjela je na ćošak kreveta i odjavila se zauvijek. Moj je život još jednom potvrdio da ga režiraju neki prokleto dobri režiseri. A život je upravo i jedino, samo to. Shvatiti prolaznost, disati smrtnost, biti zrnce prašine koje nije tu svojom voljom niti će istom prestati biti. Ali sve između je vrijeme koje čeka da se odživi", napisala je novinarka.

Martina je prošle godina podijelila s fanovima da je operirala rak dojke.

‘Uz velike plućne komplikacije, obavještavam vas da sam dočekala jutro u svojih najtežih 24 sata u životu. Bez sise to izgleda upravo ovako, prsni koš je ravna šahovska tabla. Preživjet ćemo, kao i milijun puta dosad. Život je prodisati onda kad ti je plućna maramica strgana i uzdignut glavu kad kolabiraš nasred hodnika. I kažeš, e nećeš pi….ti materina! Ne može biti toliko loših okolnosti koliko živ čovjek može izgurati. Još ja moram. Biti i hodati. Hvala vam na svemu ovih dana, na svakoj poruci ljubavi, brige, na čitanju knjige, na kupovini knjige. Ja kao veliki idiot i nepremašeni idealista nemam prijavu i osiguranje u RH, a uputnicu iz mostarske bolnice je dobiti kao bos da jurišate na Himalaju, pa sve tri svoje operacije plaćam sama. Niste ni svjesni koliko je velik vaš kamenčić u mozaiku moje borbe. Hvala što ste moj život ponijeli u svoje živote, i što svaki put kad me držite u koricama osjećam kao da me držite za ruku’, napisala je na društvenim mrežama nakon operacije. nspisala je Martina tada na Facebooku.