VIDEO HRT-ova novinarka javila se uživo te je mnoge začudila svojim glasom, evo kako zvuči

U mozaik emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" koja se emitira uživo HRT-ova reporterka s terena se u četvrtak u program javila s isprikama. Isječak iz jučerašnje emisije osvanuo je na društvenim mrežama, a što se točno dogodilo Mirti Šurjak, objasnila je sama. "Za sam kraj ostavili smo našu Mirtu", najavila ju je kolegica Doris Pinčić Guberović, dok je kolega Meštar dodao kako se polako pripremamo za korizmu. Šurjak ih je na početku svog javljanja iz Splita pozdravila s izmijenjenim, dosta promuklim glasom. “Moram se još jedanput ispričati na svom glasu, ovo je sve zbog jučerašnje rukometne utakmice, ali važno je da je Hrvatska prošla dalje. Na svu sreću, pjevati vam neću, ali ću zato predstaviti zaista nešto vrlo vrijedno", kazala je atraktivna novinarka HRT-a te pokazala naslovnicu knjige "Zvuci velikoga tjedna". “Naša Mirta promukla je navijajući za naše rukometaše, ali predstavlja projekt o hvarskom fenomenu procesije "Za križen", opisane u knjizi i dokumentarnom filmu”, napisali su uz video njena javljanja na službenoj Facebook stranici. Na kraju javljanja reagirali su i voditelji Doris i Meštar. Kad je Mirta rekla da će i u petak gledati rukometaš Doris joj je poručila: "Aj, aj, aj, čuvaj se." “Ajoj mene”, rekao je Meštar i savjetovao joj da pije toplog čaja, limuna i kapljicu maslinovog ulja. Riječ je o tek jednoj od niza sličnih objava u kojem produkcijski tim "Dobro jutro, Hrvatska" pokazuje zgode i nezgode vezane uz njihovu emisiju, voditelje i reportere, kao i što se događa kada kamere nisu upaljene.

Podsjetimo, ovo nije bio prvi put da se Mirta Šurjak javljala s terena te se pronašla u problemu. Naime, prošlog ljeta trebala se javljati uživo tijekom prijenosa 310. Sinjske alke te voditi razgovore s gostima pored trkališta i stotine okupljenih gledatelja. No, zbog jakog je nevremena popraćenog kišom događaj odgođen. Fotografijom iz automobila tad se oglasila na svojim društvenim mrežama. “Mokra do kože. Odgođena 310. Sinjska alka”, napisala je i otkrila da je cijela pokisla.