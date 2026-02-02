Pjevala četnicima u Vukovaru i vikala 'živjela Velika Srbija', a sad joj je žao jer ne može posjetiti svoje rodno mjesto

Nekadašnja srpska folkerica Nada Topčagić, koju hrvatska javnost pamti po sramotnom nastupu pred četnicima nakon pada Vukovar, oglasila se za jedan srpski portal. Povod njezina istupa bio je tekst objavljen u Večernjem listu, u kojem smo podsjetili na događaje iz ratne 1991. godine. Naime, u tekstu smo podsjetili javnost na činjenicu da je Topčagić svega nekoliko dana nakon masakra i okupacije Vukovara nastupala za četnike i srpske vojnike, što smo potkrijepili i postojećim videosnimkama. Naslovom "Danas kopa po kontejnerima, a ranije je u Vukovaru pjevala četnicima! Evo kako izgleda pjevačica koja jedva preživljava" jasno smo istaknuli kontekst i aktualno stanje, a sve navedene tvrdnje temelje se na provjerljivim činjenicama. Srpski režimski medij pritom je citirao i dijelove našeg teksta, podsjećajući kako smo pisali: "Samo nekoliko dana nakon masakra i pada grada, ona je s Erom Ojdanićem zabavljala četnike i srpske vojnike. Na snimkama koje i danas kruže internetom, vidi se kako iz sveg glasa viče "Živjela Velika Srbija!" i pjeva četničke pjesme."

Upravo tim povodom tamošnji novinari su kontaktirali Nadu Topčagić, koja se, kako navode, "sa sjetom u glasu" osvrnula na tadašnja zbivanja, iznoseći niz opravdanja. "Nisam znala kakav je Vukovar, nisam znala ni na što ću naići kada stignem onamo, ali brzo sam se sabrala. Po mene je došao autobus koji me je vozio do mjesta na kojem sam nastupala. Išla sam s vojnicima, a dijete sam ostavila kući. Autobus je bio pun naoružanih vojnika, a put do tamo mi je ostao u lošem sjećanju. Bila su teška vremena tada u Jugoslaviji", ispričala je pjevačica, nastavljajući: "U putu smo zastali kako bismo napravili pauzu i u jednoj kavani u Šidu gdje smo se odmarali odjednom se začuo pucanj. Jedan od vojnika je tada pucao u plafon kavane, taj stres tijekom puta i sliku koju sam zatekla kad samo stigli onamo nikada neću moći zaboraviti. Mogli smo ondje i završiti." U svojem istupu pritom nije spomenula vlastite povike "Velika Srbija" niti atmosferu veselja i zabave s četničkim okupatorima u tada razorenom gradu. "Iako to nisu bila najsretnija vremena, ljudi su me i tada voljeli. Ljudi svih nacija uvijem mi rado prilaze i pozdravljaju se sa mnom. Što me više napadaju, narod me sve više voli. Moja pjesma "Jutro je" izašla je kad je krenulo ratno stanje. Gorjela je Jugoslavija, a upravo zbog trenutka u kojem je objavljena, isplivala je među svim nacijama", rekla je Topčagić, pokušavajući dodatno opravdati svoje postupke.

U nastavku je iznijela i tvrdnju kojom je iznenadila javnost: "Poslije rata sam pomagala Hrvatima, ali se time nikada nisam hvalila. Sada to moram reći, jer sam okarakterizirana kao nacionalistkinja. Nedavno sam gostovala na jednoj televiziji, gdje su bili i neki Hrvati. Nitko ne spominje moj tadašnji nastup, ljudi tamo danas žive normalno i uvijek se srdačno ispričamo. Što me više pojedinci napadaju, sve više me ljudi vole."

Srpski medij navodi i kako je Topčagićki zbog nastupa u okupiranom Vukovaru zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku, što je pjevačica potvrdila, istaknuvši da je ta odluka duboko pogađa jer ne može posjetiti rodni kraj. "Volim Laslovo, mjesto u kojem sam odrasla, ali isto tako su mi draga i ostala mjesta u Hrvatskoj. Boli me što ne mogu otići u moje Laslovo, koje je na 17 kilometara od Osijeka, gdje sam odrasla. Ne dijelim ljude po vjeri i nacionalnosti te smatram da me napadaju bez osnova. Odrasla sam s Hrvatima, a onda su mi zabranili ući u njihovu zemlju" - zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, nedavno su i hrvatski mediji pisali o tome kako se Nada Topčagić snalazi u svakodnevnom životu pretražujući kontejnere. Novinari Blica zatekli su je u Beogradu sa suprugom Zlatkom kako pregledava njihov sadržaj, što je i sama potvrdila: "Skupljam sve korisno što nađem pored kontejnera i nosim kući. Moram tako, jer ne bih mogla živjeti samo od svoje mirovine. Ne, nimalo me nije sram toga", rekla je tada pred kamerama. Dodala je kako se snalazi na razne načine jer bi joj od skromne mirovine bilo teško preživjeti. "Imam osjećaj da cijeli planet tako funkcionira. Evo, moja sestra, koja već pola stoljeća živi u Njemačkoj, zime provodi u Srbiji kako bi uštedjela na grijanju. Ali neka, bitno da nas zdravlje služi", kazala je, priznajući i da povremeno zarađuje iznajmljivanjem stana kupljenog u vrijeme najveće popularnosti, kao i prodajom domaće rakije. Ipak, bez obzira na sve kasnije izjave i pokušaje opravdanja, u Hrvatskoj će Nada Topčagić zauvijek ostati zapamćena po nastupu u okupiranom Vukovaru. Samo nekoliko dana nakon pada grada, s Eraom Ojdanićem zabavljala je četnike i srpske vojnike, uz povike "Živjela Velika Srbija!" i izvođenje četničkih pjesama. Iako se kasnije branila tvrdnjama da je na nastup bila prisiljena, snimke koje i danas kruže internetom govore drukčije – a taj potez hrvatska javnost nikada joj nije oprostila.