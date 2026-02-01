Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVOJE OMRČANIN

Prvi čovjek SOA-e govori o utjecaju novih tehnologija na obavještajni rad

Autor
Stela Lechpammer
01.02.2026.
u 18:45

Prvi čovjek SOA-e govori o tehnološkom skoku koji će utjecati na sve aspekte života

Tehnologije i trendovi poput umjetne inteligencije, kvantnog računarstva, proliferacije otvorenih izvora, raznih kibernetičkih alata, besposadnih autonomnih sustava s integriranim senzorima i drugih… Sve su to segmenti novog tehnološkog skoka koji će utjecati na sve aspekte života, a posebice na obavještajni rad, o čemu u intervjuu govori prvi čovjek SOA-e Hrvoje Omrčanin. Tu je funkciju preuzeo 2024., nakon što je dotadašnji ravnatelj SOA-e Daniel Markić preuzeo Obavještajno-analitički centar EU (EU INTCEN). Omrčanin, po zanimanju kriminalist i stručni specijalist sigurnosti, ima veliko iskustvo u sigurnosno-obavještajnom sustavu, a tijekom svoje profesionalne karijere razvijao se u području operativnog rada i strateških poslova. Za Večernji list stoga govori o novim prilikama, ali i izazovima i prijetnjama u suvremenom svijetu.

Ključne riječi
SOA intervju Hrvoje Omrčanin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Banja Luka: Stanak predsjednika Vlade RS Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića
5
REAKCIJA SA ZRINJEVCA

MVEP: Stanivukovićeve izjave koje dovode u pitanje Domovinski rat i Oluju apsolutno su neprihvatljive

Smatramo da je iznimno važno voditi dijalog u duhu međusobnog uvažavanja, bez iskrivljavanja i relativiziranja nedavnih povijesnih događaja, osobito događaja iz Domovinskog rata kao što su ključne oslobodilačke vojno-redarstvene operacije kojima smo oslobodili okupirana područja i vratili ih u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske - zaključuju sa Zrinjevca.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!