Prvi čovjek SOA-e govori o utjecaju novih tehnologija na obavještajni rad

Tehnologije i trendovi poput umjetne inteligencije, kvantnog računarstva, proliferacije otvorenih izvora, raznih kibernetičkih alata, besposadnih autonomnih sustava s integriranim senzorima i drugih… Sve su to segmenti novog tehnološkog skoka koji će utjecati na sve aspekte života, a posebice na obavještajni rad, o čemu u intervjuu govori prvi čovjek SOA-e Hrvoje Omrčanin . Tu je funkciju preuzeo 2024., nakon što je dotadašnji ravnatelj SOA-e Daniel Markić preuzeo Obavještajno-analitički centar EU (EU INTCEN). Omrčanin, po zanimanju kriminalist i stručni specijalist sigurnosti, ima veliko iskustvo u sigurnosno-obavještajnom sustavu, a tijekom svoje profesionalne karijere razvijao se u području operativnog rada i strateških poslova. Za Večernji list stoga govori o novim prilikama, ali i izazovima i prijetnjama u suvremenom svijetu.