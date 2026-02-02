VIDEO Hrvatski izbornik je među zadnjima ostao na Trgu, oduševit ćete se kada vidite što je radio

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo".

Kad je završio službeni program, nije se reprezentacija odmah razišla, mnogi su ostali ispuniti želje navijača za fotografijom ili autogramom, a izbornik Dagur Sigurdsson je bio jedan od strpljivijih i ostvario želje brojnih navijača. Video možete pogledati OVDJE.

Ostao je Islanđanin na trgu među zadnjima, s ciljem da pozdravi sve koji su htjeli trenutak s njim te je sve to odradio s osmijehom i tako oduševio cijelu naciju.