UŽIVO
Thompson završio nastup pred tisućama na dočeku rukometaša: 'Vidimo se idućom prilikom'
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura
VIDEO Pogledajte Thompsonov govor na Trgu: ​​Evo što je poručio
Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu
Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'
ZAVOLIO LIJEPU NAŠU

VIDEO Hrvatski izbornik je među zadnjima ostao na Trgu, oduševit ćete se kada vidite što je radio

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 21:41

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo".

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

"Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori", obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, otpjevavši svojevrsnu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo".  

Kad je završio službeni program, nije se reprezentacija odmah razišla, mnogi su ostali ispuniti želje navijača za fotografijom ili autogramom, a izbornik Dagur Sigurdsson je bio jedan od strpljivijih i ostvario želje brojnih navijača. Video možete pogledati OVDJE

Ostao je Islanđanin na trgu među zadnjima, s ciljem da pozdravi sve koji su htjeli trenutak s njim te je sve to odradio s osmijehom i tako oduševio cijelu naciju.

Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet Dagur Sigurdsson

Komentara 5

Avatar MK3
MK3
21:56 02.02.2026.

Hvala tebi Dagur!

AL
alojzvodic
22:22 02.02.2026.

Ovo je bilo čudo, čak i za mene, čijeg je oca osobno krstio bl. Alojzije Stepinac. Ovo nije bio doček rukometaša. Ovo je bio doček Thompsona, temeljen na strahu vladajuće stranke od desnice i njihove ikone. Doček čovjeka koji ima težak odnos sa zakonom, a mnogi Hrvati ga nemaju, jer nemaju potrebu za njim, žive časno i pošteno. Plaćena je strašna cijena, nema više sloge u zemlji. Uskoro će biti jasno. Čudo je, kako vidite, ironijski ključ. Recimo, pjesma „Dolazak Hrvata“: na koju je svetu katastarsku česticu Marko mislio i koliko je točno „kvadrata velebnog prostranstva“ tražio kad je pjevao, „dajte mi komad zemlje svete,/ zemlja je i mati i dijete“? Đavo će znati. Jer – sad ste tek shvatili pjesmu „Zapali vatru“ – „dušu kad ti uzme, pusti te na miru,/ sustav je Sotona u sivome šeširu“. A za taj sotonski ekosustav Marko ima jasnu poruku: „Sunce, kišo, vjetre, travo, ptice i zmije,/ nećete u Čavoglave, niste ni prije!“

SE
Serđo23
22:22 02.02.2026.

Vidit ćemo reakciju kada skuži da ne trenira Hrvatsku , već BIH reprezentaciju !

