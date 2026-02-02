Naši Portali
BIVŠI IZBORNIK

Červar žestoko o dočeku i želji rukometaša da im pjeva Thompson: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 17:23

- Sjećam se da sam 2020., kad smo osvojili europsko srebro u Švedskoj, govorio na dočeku reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Tom prilikom sam istaknuo dvije stvari, a prva je bila da politika nije borba za moć, nego vještina pomirenja ljudi, jer smo zajedno puno jači nego pojedinačno

Bivši hrvatski izbornik Lino Červar , koji je 2003. godine osvojio svjetski naslov u Portugalu, a godinu dana kasnije olimpijski naslov u Ateni, bio je sasvim jasan oko događaja s hrvatskom rukometnom reprezentacijom.

- Smatram da do ovoga svega nije trebalo doći. Naravno da, prije svega, treba čestitati igračima, izborniku i stručnom stožeru na ostvarenom rezultatu i borbi koja me impresionirala. To je ono što ljude ne ostavlja ravnodušnima', rekao je Červar na početku razgovora za SN pa nastavio:

- Sjećam se da sam 2020., kad smo osvojili europsko srebro u Švedskoj, govorio na dočeku reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Tom prilikom sam istaknuo dvije stvari, a prva je bila da politika nije borba za moć, nego vještina pomirenja ljudi, jer smo zajedno puno jači nego pojedinačno. Druga stvar koju sam rekao jest da roditelji u ovim nestabilnim i teškim vremenima moraju pomagati svojoj djeci, kao što bi i djeca do kraja života trebala biti zahvalna roditeljima. To su poruke za koje smatram da bi i sada trebale dominirati, u tom slučaju ne bismo imali ovakve nesporazume kakve imamo - rekao je Červar. 

- Smatram da je Hrvatski rukometni savez trebao drugačije reagirati. Zlatna generacija koju sam ja vodio osvojila je devet medalja, doduše nijednu broncu, ali mi se u svlačionici nikada nismo bavili ovakvim stvarima. Ako se sjećate, naša je pjesma bila 'Morska vila' Marijana Bana i Daleke obale, to je bio sentiš oko kojeg nikada nije bilo posebne priče. Mislim da smo mi dali primjer kako bi to trebalo raditi, a politika neka se fokusira na to da bude više zajedništva. Podijeljena Hrvatska nije jaka, Hrvatska je jaka samo ako pomirimo ljude. Ne bismo smjeli raditi ništa što odvaja građane, to je moje mišljenje, uz one dvije suštinske poruke koje sam spomenuo. Doista treba čestitati dečkima, svakom ponaosob stisnuti ruku, i treneru, i svima ostalima, ali mislim da se ovo sve skupa nije smjelo dogoditi - smatra bivši izbornik. 

Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Lino Červar Marko Perković Thompson

SI
Sivooki
17:52 02.02.2026.

Lino, nije ti ovo trebalo...

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
17:51 02.02.2026.

Sreća da se uvijek bar malo pojavi glas razuma.

HR
hrza
17:50 02.02.2026.

Gospodin bi tribao poć u mirovinu. Pregazilo ga vrijeme.

