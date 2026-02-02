Naši Portali
UŽIVO
FOTO Rukometaši se vratili u Hrvatsku: 'Ne želimo se miješati u politiku, ali zaslužili smo lijep doček s Thompsonom'
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
Dečki su pokazali što znači boriti se za Hrvatsku i pokazali nam da možemo biti najbolji
BIVŠA KANDIDATKINJA

VIDEO Sjećate li se Ane iz 'Gospodina Savršenog'? Objavila recept za domaću pizzu: Nestane brže nego što se ispeče

Ana Kolinger
Foto: RTL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 08:00

Njezina posljednja objava posebno je privukla pažnju jer prikazuje idiličnu večer kod kuće u Zagrebu, ispunjenu smijehom, kuhanjem i ljubavlju. Ana je objavila kratki video u kojem ona i njezin novi partner zajedno pripremaju domaću pizzu

Simpatična Ana Kolinger, koju je javnost upoznala u popularnom showu "Gospodin Savršeni", ponovno je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svog života. Njezina posljednja objava posebno je privukla pažnju jer prikazuje idiličnu večer kod kuće u Zagrebu, ispunjenu smijehom, kuhanjem i ljubavlju. Ana je objavila kratki video u kojem ona i njezin novi partner zajedno pripremaju domaću pizzu, a uz objavu je simpatično napisala: "Pizza koja nestane brže nego što se ispeče."

Video prikazuje cijeli proces, od miješanja tijesta do pečenja, a sve je popraćeno opuštenom atmosferom i plesom u kuhinji. Očito je da par uživa u zajedničkom vremenu, a hashtagovi poput #pizzanight, #couple i #homecooking potvrđuju da je riječ o romantičnoj večeri udvoje. Ova objava dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Ana za medije potvrdila da je pronašla "srodnu dušu" krajem rujna prošle godine, i to nedugo nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država. Čini se da je nakon burnog razdoblja napokon pronašla mir i sreću u ljubavi.

Podsjetimo, protekla godina za Anu je bila izuzetno dinamična. Nakon sudjelovanja u showu "Gospodin Savršeni", gdje je osvojila simpatije gledatelja, ali ne i srce Šime Eleza, otisnula se u ljetnu avanturu u SAD-u. U sklopu "Work and Travel" programa radila je kao spasilac u vodenom parku, a to je iskustvo opisala kao vrlo zahtjevno i turbulentno. S pratiteljima je iskreno dijelila kako su životni uvjeti bili teški te da je njezina američka avantura imala "više suza nego smijeha". Unatoč svemu, iskoristila je priliku za putovanje i posjetila New York, grad koji ju je posebno očarao.

Nakon povratka u Hrvatsku u rujnu, život joj je priredio najljepše iznenađenje. Kako je sama izjavila, ljubav je pronašla kada se najmanje nadala, a sudeći prema novoj objavi, veza cvjeta. Kućna idila uz pripremu pizze potpuna je suprotnost izazovima s kojima se suočavala u Americi i jasan pokazatelj da je sada u mirnijoj i sretnijoj životnoj fazi.

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija
Ana Kolinger
1/8

Anini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari su prepuni pozitivnih reakcija. "Njami" i "Njam, njam", samo su neke od poruka koje su joj ostavili ispod videa, pokazujući da im se sviđa ne samo prizor sretnog para, već i sam recept koji je Ana podijelila. Mnogi su se složili da ljubav zaista ide kroz želudac te su joj poželjeli svu sreću u novoj vezi.

Nakon što je javnost pratila njezin put u potrazi za ljubavi na malim ekranima, a potom i životne uspone i padove preko oceana, ova objava pokazuje Anu u jednom novom, mirnijem svjetlu. Čini se da je ova bivša reality zvijezda svoju najveću sreću pronašla daleko od kamera, u jednostavnim životnim radostima i toplini vlastitog doma.

Ključne riječi
Gospodin Savršeni televizija RTL Ana Kolinger showbiz

