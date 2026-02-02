Naši Portali
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
ISPUNIO IM JE GLAZBENE ŽELJE

VIDEO Ove je pjesme Marko Perković Thompson pjevao na dočeku rukometaša

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 20:25

Nastup je otvorio s pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo", koja je postala neslužbena himna naših rukometnih reprezentativaca

Marko Perković Thompson večeras je bio zvijezda dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića. Na pozornici je s brončanim rukometašima proslavio njihov uspjeh pred tisućama okupljenih obožavatelja. Nastup je otvorio s pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo", koja je postala neslužbena himna naših rukometnih reprezentativaca. 

Publika pjeva s Thompsonom

Nakon ove pjesme Thompson je rukometašima ostvario i želju da otpjeva pjesmu "Moj Ivane" za njihovog kapetana Ivana Martinovića. "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", rekao je pjevač.  Nakon toga otpjevao je i pjesme "Ravnoteža", Geni kameni", "Dolazak Hrvata" i "Lijepa li si", a uz svaku pjesmu publika je pjevala zajedno s Thompsonom i našim rukometašima. 

Ravnoteza

Ključne riječi
showbiz rukometaši doček Marko Perković Thompson

