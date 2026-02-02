VIDEO Ove je pjesme Marko Perković Thompson pjevao na dočeku rukometaša

Marko Perković Thompson večeras je bio zvijezda dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića. Na pozornici je s brončanim rukometašima proslavio njihov uspjeh pred tisućama okupljenih obožavatelja. Nastup je otvorio s pjesmom "Ako ne znaš šta je bilo", koja je postala neslužbena himna naših rukometnih reprezentativaca.

Publika pjeva s Thompsonom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon ove pjesme Thompson je rukometašima ostvario i želju da otpjeva pjesmu "Moj Ivane" za njihovog kapetana Ivana Martinovića. "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", rekao je pjevač. Nakon toga otpjevao je i pjesme "Ravnoteža", Geni kameni", "Dolazak Hrvata" i "Lijepa li si", a uz svaku pjesmu publika je pjevala zajedno s Thompsonom i našim rukometašima.