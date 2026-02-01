Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WOW!

Štefica iz 'Života na vagi' iznenadila imidžem: Ova frizura sve je ostavila bez riječi, a tek kad vidite kako danas izgleda

Foto: RTL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
01.02.2026.
u 08:00

Svi koji su je pratili tijekom sudjelovanja u Životu na vagi prisjetit će se koliko je naporno radila na svojoj transformaciji: kroz tjedne treninga, promjene prehrane i emocionalne uspone i padove, postepeno je izgubila značajan broj kilograma i dosegla rezultate o kojima je dugo sanjala

Bivša natjecateljica popularnog showa Život na vagi Štefica Sever ponovno je izazvala pažnju pratitelja na Instagramu, ali ovaj put ne samo svojim velikim napretkom u gubitku kilograma nego i potpuno novim izgledom. Na fotografiji objavljenoj u dnevnim Instagram pričama vidimo ju s potpuno osvježenom frizurom koja jasno odražava njezinu novu fazu u životu. Iznenadila je pratitelje promjenom boje kose koja je sada vatrenija, a uz fotografije na Instagramu je napisala: "Ulijećem u 44." Fotografije je snimila prije odlaska na putovanje, a u zračnoj  luci je srela i starog znanca - trenera Edu iz 'Života na vagi' i podijelila je njihovu zajedničku fotografiju.

Svi koji su je pratili tijekom sudjelovanja u Životu na vagi prisjetit će se koliko je naporno radila na svojoj transformaciji: kroz tjedne treninga, promjene prehrane i emocionalne uspone i padove, postepeno je izgubila značajan broj kilograma i dosegla rezultate o kojima je dugo sanjala. Taj proces nije bio lak, ali upravo zahvaljujući njemu danas izgleda snažnije, zdravije i kako mnogi komentiraju  s osmijehom i energijom kakvu ranije nismo često viđali. Štefica je u "Život na vagi" ušla sa 156 kilograma, motivirana željom da napokon bude zadovoljna svojim odrazom u ogledalu. Tijekom showa skinula je impresivnih 36 kilograma, no pravi izazovi uslijedili su nakon izlaska iz kuće.

Foto: Instagram

Posebno teška bila je 2023. godina, koju su obilježili ozbiljni zdravstveni problemi. Štefica je prošla kroz čak pet operacija, uključujući zahvate na ruci, koljenu, hematomu na nozi te uklanjanje polipa na debelom crijevu. Ti su je zahvati prisilili na mirovanje, što je dovelo do određenog povratka kilograma. Međutim, prava snaga ove bivše sportašice, koja se dva desetljeća bavila bacanjem kladiva i kugle, leži u njezinoj nepokolebljivosti. Nova frizura djeluje poput dodatnog slavlja tog puta i uz hashtag #fajteriforever i srcem označenu objavu, jasno je da i dalje njeguje duh zajedništva i borbe, ne samo prema kilograma, nego prema stilu i samopouzdanju.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28

Ključne riječi
showbiz frizura promjena život na vagi Štefica Sever

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!