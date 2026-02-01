Štefica iz 'Života na vagi' iznenadila imidžem: Ova frizura sve je ostavila bez riječi, a tek kad vidite kako danas izgleda

Bivša natjecateljica popularnog showa Život na vagi Štefica Sever ponovno je izazvala pažnju pratitelja na Instagramu, ali ovaj put ne samo svojim velikim napretkom u gubitku kilograma nego i potpuno novim izgledom. Na fotografiji objavljenoj u dnevnim Instagram pričama vidimo ju s potpuno osvježenom frizurom koja jasno odražava njezinu novu fazu u životu. Iznenadila je pratitelje promjenom boje kose koja je sada vatrenija, a uz fotografije na Instagramu je napisala: "Ulijećem u 44." Fotografije je snimila prije odlaska na putovanje, a u zračnoj luci je srela i starog znanca - trenera Edu iz 'Života na vagi' i podijelila je njihovu zajedničku fotografiju.

Svi koji su je pratili tijekom sudjelovanja u Životu na vagi prisjetit će se koliko je naporno radila na svojoj transformaciji: kroz tjedne treninga, promjene prehrane i emocionalne uspone i padove, postepeno je izgubila značajan broj kilograma i dosegla rezultate o kojima je dugo sanjala. Taj proces nije bio lak, ali upravo zahvaljujući njemu danas izgleda snažnije, zdravije i kako mnogi komentiraju s osmijehom i energijom kakvu ranije nismo često viđali. Štefica je u "Život na vagi" ušla sa 156 kilograma, motivirana željom da napokon bude zadovoljna svojim odrazom u ogledalu. Tijekom showa skinula je impresivnih 36 kilograma, no pravi izazovi uslijedili su nakon izlaska iz kuće.

Foto: Instagram

Posebno teška bila je 2023. godina, koju su obilježili ozbiljni zdravstveni problemi. Štefica je prošla kroz čak pet operacija, uključujući zahvate na ruci, koljenu, hematomu na nozi te uklanjanje polipa na debelom crijevu. Ti su je zahvati prisilili na mirovanje, što je dovelo do određenog povratka kilograma. Međutim, prava snaga ove bivše sportašice, koja se dva desetljeća bavila bacanjem kladiva i kugle, leži u njezinoj nepokolebljivosti. Nova frizura djeluje poput dodatnog slavlja tog puta i uz hashtag #fajteriforever i srcem označenu objavu, jasno je da i dalje njeguje duh zajedništva i borbe, ne samo prema kilograma, nego prema stilu i samopouzdanju.