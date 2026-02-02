Naši Portali
UŽIVO
Thompson završio nastup pred tisućama na dočeku rukometaša: 'Vidimo se idućom prilikom'
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura
VIDEO Pogledajte Thompsonov govor na Trgu: ​​Evo što je poručio
Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu
Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'
PRIVATNI ŽIVOT

'Muž se šest puta dnevno razvodi od mene': Jelena Đoković otvorila dušu o braku s Novakom
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 21:40

Supruga proslavljenog tenisača Novaka Đokovića (38) bez zadrške je progovorila o iscrpljenosti, besanim noćima i rutinskim izazovima, osvojivši publiku svojom iskrenošću i humorom

Jelena Đoković (39) često putem društvenih mreža sa svojim pratiteljima razmjenjuje crtice iz privatne svakodnevice, a jednom se prilikom dotaknula i onih manje glamuroznih strana roditeljstva. Supruga proslavljenog tenisača Novaka Đokovića (38) bez zadrške je progovorila o iscrpljenosti, besanim noćima i rutinskim izazovima, osvojivši publiku svojom iskrenošću i humorom. Poznati par, koji je u braku dulje od deset godina, roditelji su sina Stefana i kćeri Tare.

Premda svoj obiteljski život nastoje držati podalje od očiju javnosti, Jelena je u jednom razgovoru s pratiteljima evocirala uspomene na rano djetinjstvo svoje djece, fokusirajući se na umor koji prati manjak sna. "Djecu nikada nisam uspavljivala na rukama jer su mi babice savjetovale da to izbjegavam. Svaki roditelj ima svoj pristup i to je sasvim u redu, ali meni je bilo prirodnije pustiti dijete da samo zaspi. Ipak, to ne znači da kasnije neće tražiti da ga nosite, primjerice, Tara to danas još uvijek zna tražiti" ispričala je Jelena. Otkrila je kako joj je taj period bio iznimno težak jer loše podnosi nespavanje, no o svemu je pričala uz osmijeh i šalu na vlastiti račun.

"Kad ne spavam, postajem nervozna, muž se šest puta dnevno razvodi od mene" rekla je kroz smijeh, dodavši kako joj je teško zaspati ako osjeti da djeca nisu mirna i zadovoljna. Tijekom tog prijenosa uživo iznenadio ju je i sam Novak, koji se neočekivano priključio razgovoru. "Lakše je osvojiti Grand Slam nego ući u ovaj tvoj live" našalio se tenisač, što je dodatno nasmijalo i Jelenu i njezine brojne pratitelje.

