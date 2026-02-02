Započeli su tajnu romansu koju nitko nije očekivao, reality zvijezda u vezi je sa slavnim sportašem

Reality zvijezda Kim Kardashian, čiji je ljubavni život godinama pod povećalom javnosti, ponovno se našla u središtu pozornosti, ovoga puta zbog glasina o romantičnoj vezi s britanskim prvakom Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Prema navodima stranih medija, glasine su se dodatno rasplamsale nakon što je Kim navodno provela romantični vikend s Hamiltonom u idiličnom Cotswoldsu u Engleskoj. Izvor blizak paru za magazin HELLO! otkrio je kako su se prve iskre pojavile još krajem prošle godine, na novogodišnjoj zabavi glumice Kate Hudson u Aspenu, jednom od omiljenih zimskih odredišta slavnih. Na ekskluzivnoj zabavi, kojoj su prisustvovali i Bella Hadid, Goldie Hawn i Kurt Russell, Kim i Lewis navodno su proveli vrijeme u privatnom razgovoru. Iako su pazili da se ne pojavljuju zajedno pred kamerama te su zabavu napustili odvojeno, svjedoci tvrde kako je kemija bila očita.

Nekoliko tjedana kasnije britanski tabloid The Sun objavio je da par viđa jedno drugo, navodeći kako je Kim privatnim zrakoplovom doputovala u Veliku Britaniju. Navodno je odsjedala u luksuznom Estelle Manoru, gdje su ona i Hamilton imali osiguran potpunu privatnost, uključujući korištenje privatnog spa centra i intimne večere daleko od znatiželjnih pogleda. Zanimljivo je da se Kim Kardashian i Lewis Hamilton poznaju već godinama. Zajedno su se pojavili na dodjeli nagrada GQ Men of the Year 2014., a ponovno su viđeni tijekom Pariškog tjedna mode 2016. godine. U studenom 2021. Hamilton je na društvenim mrežama objavio njihovu zajedničku fotografiju s dodjele nagrada WSJ Magazine Innovator, pohvalivši Kim i njezin brend Skims.

Kim Kardashian iza sebe ima niz medijski popraćenih veza i brakova, uključujući kratkotrajni brak s NBA igračem Krisom Humphriesom te dugogodišnji odnos i brak s Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece. Nakon razvoda, bila je u vezi s Peteom Davidsonom. S druge strane, Lewis Hamilton godinama je bio u vezi s pjevačicom Nicole Scherzinger, dok je njegov privatni život posljednjih godina uglavnom držan podalje od javnosti. Iako zasad nema službene potvrde veze, sve više detalja potiče nagađanja da je riječ o novoj romansi koja bi mogla obilježiti ovu godinu na svjetskoj celebrity sceni.