UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
KOMENTAR UTAKMICE

Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja

Autor
Damir Mrvec
01.02.2026.
u 17:05

S obzirom na stanje u hrvatskoj reprezentaciji, malo tko je očekivao da će momčad uspjeti odigrati još jednu veliku utakmicu. Odakle svježina? Gotovo svi igrači bili su iscrpljeni – neki ozlijeđeni, neki pod virozom, neki na tribinama, poput Zvonimira Srne. A kada je utakmica započela, kao da je sve to nestalo. Kao da su igrali prvu utakmicu turnira.

Imamo broncu! Rukometaši Hrvatske pobijedili su Island (34:33) u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu i osvojili brončanu medalju. To je ukupno sedma medalja Hrvatske na europskim prvenstvima, od čega četvrta brončana.

Dagur Sigurdsson postao je tek četvrti hrvatski izbornik koji je osvojio dvije uzastopne medalje na dva velika natjecanja. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine, Hrvatska je sada došla do europske bronce. Prije njega taj su pothvat ostvarili Zdravko Zovko (1994. i 1995.), Lino Červar (2003. i 2004., te 2008., 2009. i 2010.) i Slavko Goluža (2012. i 2013.). Osvajanjem druge medalje Sigurdsson se izjednačio sa Zdravkom Zovkom, koji u svojoj riznici ima svjetsko srebro i europsku broncu.

EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Avatar rubinet
rubinet
17:15 01.02.2026.

Sve čestitke našim rukometašima. (Ali moglo je bez završne drame.)

Avatar saljober1959
saljober1959
17:22 01.02.2026.

Neće se baš svi raodvati ovom uspjehu Hrvatske. Niti su ovo očekivali a niti su uspjeh željeli! Tko su ti ionako znamo. Idem pročitati u regionalne novine srednje Europe što pišu o Hrvatskom uspjehu!

NO
Noštromo
17:28 01.02.2026.

Hrvatska pobjeda i bronca nije čudo. Drugi uzastopni poraz naših bilo bi čudo.

