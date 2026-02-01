Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja

Imamo broncu! Rukometaši Hrvatske pobijedili su Island (34:33) u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu i osvojili brončanu medalju. To je ukupno sedma medalja Hrvatske na europskim prvenstvima, od čega četvrta brončana.



Dagur Sigurdsson postao je tek četvrti hrvatski izbornik koji je osvojio dvije uzastopne medalje na dva velika natjecanja. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine, Hrvatska je sada došla do europske bronce. Prije njega taj su pothvat ostvarili Zdravko Zovko (1994. i 1995.), Lino Červar (2003. i 2004., te 2008., 2009. i 2010.) i Slavko Goluža (2012. i 2013.). Osvajanjem druge medalje Sigurdsson se izjednačio sa Zdravkom Zovkom, koji u svojoj riznici ima svjetsko srebro i europsku broncu.