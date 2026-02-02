Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

"Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače", kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

"Mi smo ratnici i poput gladijatora smo", kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja sa Islanđanima.

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je lijevom vanjskom Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake. Mnogima nije bilo jasno zašto nije bio sa suigračima iz reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Kako 24 sata doznaje od Drage Ćosića, voditelja ureda za odnose s javnošću, Mamić je propustio doček reprezentacije zbog bolesti. Nije se dobro osjećao i ostao je u hotelu dok su ostali reprezentativci proslavili medalju pred punim Trgom bana Josipa Jelačića.