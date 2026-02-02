Naši Portali
UŽIVO
FOTO Pogledajte atmosferu na Trgu: Ore se pjesme, vijore hrvatske zastave, pale se baklje...
UŽIVO Brončani hrvatski rukometaši penju se na pozornicu, jedan reprezentativac nije se pojavio!
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Plenković uzvratio na prozivke: Tomaševiću predlažem da se smiri, i da popije čaj. Neka dođe na Trg
Milanović: Ovo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela
Tomašević: Ovo je udar države na Zagreb
PROPUSTIO FEŠTU

Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 19:57

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je lijevom vanjskom Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

 "Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače", kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

"Mi smo ratnici i poput gladijatora smo", kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja sa Islanđanima. 

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je lijevom vanjskom Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake. Mnogima nije bilo jasno zašto nije bio sa suigračima iz reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića. Kako 24 sata doznaje od Drage Ćosića, voditelja ureda za odnose s javnošću, Mamić je propustio doček reprezentacije zbog bolesti. Nije se dobro osjećao i ostao je u hotelu dok su ostali reprezentativci proslavili medalju pred punim Trgom bana Josipa Jelačića.

Publika pjeva s Thompsonom
Hrvatska rukometna reprezentacija Marko Mamić Zagreb EP rukomet 2026.

NI
nitkoinista
20:34 02.02.2026.

steta, mozda jednom u zivotu njemu u cast takav docek. nadam se da ce biti jos medalja i proslava

KA
kamen3
20:50 02.02.2026.

Tko je osvojio medalju MPT ili Hrvatska rukometna reprezentacija?!?! Hrvatska ima veliki broj vrhunskih glazbenika ali balkanska duša poznaje samo jednog jadnog MPT koji nema veze sa nikakvom glazbom,nikakvom kulturom poglavito ne onoj u koju spada srednjoeuropski grad Zagreb!

Avatar krivousti
krivousti
20:54 02.02.2026.

Kod ustasa nista novo! Ali ajde gleda Europa, gleda normalan svit. Pa se onda cudite zabranama van hrvatsske...

