Još je niste vidjeli u ovom izdanju! Nives: 'Izgledam 20 kg teže, debelo'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus na Instagramu je osvanula u neuobičajenom izdanju, zakopčana do grla.

Nives nema problema s pokazivanjem svojih atributa na društvenim mrežama, pa je mnoge iznenadilo da je ovaj put odlučila odjenuti debelu pidžamu. Uz fotku je pojasnila da joj je tu pidžamu mama kupila za rođendan te da ju nosi isključivo ako želi čitati knjigu na terasi.

"I tako meni mama svake godine za rođendan kupi jednu debelu pidžamu koja osim što ti pruža mogućnost da izgledaš 20 kg teže, tj. debelo, toliko te grije da u njoj ne možeš ostati duže od pola minute. Trebalo mi je sedam godina da skužim da osim što mi uspješno popunjava najvišu policu ormara, može poslužiti i ako poželim čitati knjigu zimi na terasi. Hvala mama, mislim da sad stvarno imam dovoljno kombinacija za zimsko čitanje na terasi. Ove godine molim jednu pamučnu, za promjenu." napisala je.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.