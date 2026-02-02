FOTO Zaručio se Igor iz 'Braka na prvu'! Pokazao je odabranicu i raskošni prsten

Fotograf Igor Horvat, kojeg je javnost upoznala u showu "Brak na prvu", emotivnom objavom na Instagramu otkrio je zaruke, podijelivši fotokolaž s romantičnog putovanja u Budimpeštu. Uz fotografije elegantnog prstena i slavlja, napisao je rečenicu koja je mnoge raznježila: - Ljubav koju sam čekao 39 godina više nije cura nego Igorova zaručnica - poručio je.

Iako mu show nije donio bračnu sreću s kandidatkinjom Doris, s kojom su ga spojili stručnjaci, sreća mu se osmjehnula izvan kamera. Još prošlog ljeta dao je naslutiti da je zaljubljen, opisavši svoju odabranicu kao "dar s neba", no njezin je identitet tada odlučio zadržati za sebe, uživajući u privatnosti.

Foto: Instagram

Objava je potaknula lavinu pozitivnih reakcija, a među prvima su čestitali bivši kolege. - Napokon je i javno. Volite se zauvik kao svih ovih mjeseci - poručio je prijatelj Franjo, otkrivši da zaruke nisu od jučer. Javila se i Sylvie: - Bravo, Igore! Od srca čestitam, neka vam je sa srećom - napisala je. Brojni pratitelji pridružili su se lijepim željama, poručivši kako su predivan par.

FOTO Igor iz 'Braka na prvu' više ne skriva novu djevojku! Podijelio romantične trenutke s putovanja

Bjelovarski fotograf tako je svoju privatnu sreću podijelio na način koji odiše intimom i iskrenošću. Nakon televizijske potrage, ljubav je pronašao daleko od kamera, a romantična prosidba u Budimpešti postala je kruna veze za koju i sam kaže da ju je čekao gotovo četiri desetljeća.