UŽIVO
ODVAŽIO SE

Zbog uloge u 'Divljim pčelama' naš poznati glumac nakon 30 godina napravio je promjenu imidža

02.02.2026.
u 17:20

U dogovoru s ekipom zaduženom za vizualni izričaj serije, zbog Sikirice sam to napravio, ispričao je Alen Šalinović

Kata i Zora doživjele su napad u svom domu, žene iz Vrila stigle su joj pred kuću i kamenovale prozore. Nakon što ih je Kata puškom istjerala, sa Zorom se nasmijala cijeloj situaciji. Čavka je dobio novi zadatak, a informacije o tome krije i od Marka. Potresene žene pohitale su kod Sikirice da prijave Katu Runje jer je pucala na njih. Uskoro inspektor stiže kod sestara pa doznaje pravu istinu, a u novoj epizodi 'Divljih pčela' imat će Sikirica još puno većih izazova od uznemirenih žena iz Vrila. Inspektora Jerka Sikiricu sjajno igra veliko ime domaćeg glumišta - Alen Šalinović. Atmosfera na setu 'Divljih pčela', otkriva Šalinović, zaista je prekrasna te ga raduje svaki dan na setu. "Moram pohvaliti cast i mladih kolega koji su baš super, i ispred i izvan kamere. Mladi su odlični, pravi su motor serije za mene. Osim kvalitete, važno je i to što su svi oni dobri, mladi ljudi. Jedva čekam biti s njima u kadru", otkrio je Šalinović.

Definitivno je, kaže, lijep osjećaj i sresti neke od kolega s kojima je već zabilježio uspješne projekte. Sa svojom televizijskom mamom Mirelom Brekalo Popović već je igrao u kazalištu, a tu su, kaže i Zijad Gračić, Vladimir Posavec Tušek te Amar Bukvić. Kolegica Mirela Brekalo Popović sjajno igra njegovu majku Mandu i zajedno čine obožavani televizijski duo. "Igramo mamu i sina, a već se dugo znamo privatno i dosta smo kazališnih predstava radili zajedno. S njezinim suprugom sam surađivao u HNK, a s Mirelom je baš užitak raditi", komentira Alen.

Lik Sikirice baš mu je, kaže, sjeo. "On je moralan, no nije ambiciozan. On je izabrao selo nadajući se da će mu u Vrilu biti mirnije, no zapravo ga čekaju brojni zapleti". Sikirici se potpuno posvetio i veseli ga taj lik, posebice jer je i sam porijeklom iz Dalmatinske zagore. "Zadnjih 30 godina nisam pustio kosu, no u dogovoru s ekipom zaduženom za vizualni izričaj serije, zbog Sikirice sam to napravio. Ponovno imam pokušaj neke frizure i mislim da to Sikirici baš odgovara, Alenu Šalinoviću doduše, baš i ne", kroz smijeh zaključuje karizmatični glumac. U lijepoj priči o inspektoru Sikirici, ističe Šalinović, svoju ulogu ima i njegova matična kazališna kuća - zagrebački HNK. Zahvalan im je, kaže, na razumijevanju za njegov angažman na RTL-ovim 'Divljim pčelama'. 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
1/112
showbiz frizura RTL promjena Divlje pčele Alen Šalinović

