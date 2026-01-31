Naši Portali
ROMANTIČNI TRENUTAK

Zaručila se bivša HRT-ova voditeljica! Otkrila detalje prosidbe koju će pamtiti cijeli život

Nikolina Ćosić
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 21:00

Gotovo godinu dana nakon odlaska s HRT-a, bivša voditeljica Dnevnika Nikolina Ćosić zaručila se za partnera Marka Stjepaneka

Nekadašnja HRT-ova voditeljica, Nikolina Ćosić, proživljava velike životne promjene. Gotovo godinu dana nakon što je napustila televiziju i vratila se u rodni Osijek, zaručila se za partnera Marka Stjepaneka. Vlasnik IT tvrtke zaprosio ju je na odmoru u Dominikanskoj Republici. 

- Bili smo u Dominikanskoj Republici na odmoru i jedan dan me u sobi dočekalo iznenađenje - latice, cvijeće i tri papira. Kako smo netom prije ulaska u sobu pričali o odličnoj usluzi u resortu, ušla sam i rekla: 'Marko, vidi, nešto su nam pripremili', misleći da je iznenađenje ostavilo osoblje hotela. Međutim, kada sam se približila, vidjela sam da je tekst na papirima na hrvatskom i dok sam se okrenula prema njemu, već je kleknuo - prepričala je za Story. Par ne žuri s vjenčanjem već žele uživati u zarukama, a u budućnosti planiraju intimnu ceremoniju u krugu najbližih.

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
Nikolina Ćosić
1/112

Podsjetimo, zaruke dolaze u godini profesionalnog zaokreta za 32-godišnju Osječanku. Nakon šest godina na HRT-u, gdje je bila jedna od najmlađih voditeljica Dnevnika, Nikolina se oprostila od svojih kolega na Prisavlju koji su je iznenadili emotivnim i šaljivim videom koji nije očekivala. - Kakvi ljudi! S njima sam provela većinu svog života proteklih šest godina. Ima ih još puno vrijednih spomena koji nisu u videu. Znali su kad sam sretna, ljutita, kad mi je dan laganini i kad pucam od stresa. Nekad su me smirili usputnim razgovorom u vožnji do lokacije snimanja, nekad s nekim svojim forama na koje sam umirala od smijeha. Puno su me naučili, svjesno i nesvjesno. I onda su napravili ovaj video. Iako sam svaki dan bila tamo i uopće ne kužim kad i kako su to izveli. To su ti kreativni talentirani ljudi s kojima je bio gušt radit. Da je samo do njih, ne bi me se nikad riješili! - napisala je Nikolina uz oproštajni video koji su joj snimili kolege, a koji je podijelila s pratiteljima na Instagramu.  

U komentarima joj se javila i kolegica iz splitskog dopisništva Mirta Šurjak koja joj je napisala: "Draga moja kolegice, jer uvijek ćeš to i ostati, baš sam tužna što odlazi još jedan naš dijamant. Lijepa, pametna, elokventna, sposobna, talentirana, sve…neizmjerno ćeš faliti. Želim ti od srca svu sreću, gdje god je našla, jer to najiskrenije zaslužuješ." Ćosić, koja je u rujnu 2020.  godine debitirala u novom HRT-ovom Dnevniku te su je gledatelji prvi put mogli vidjeti i u studiju, bila je nominirana i za Večernjakovu ružuKarijeru je nastavila u PR-u te je s bivšom kolegicom Tomislavom Vucelić pokrenula podcast "Vox Medicus".
Ključne riječi
Nikolina Ćosić HRT zaruke showbiz

