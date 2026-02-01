Tko su Trumpovi lovci na migrante? Granični car Gestapo Greg i ICE Barbie imaju hrpu 'kostura' u ormaru

Skalpiranje obično vežemo za Indijance, ali kidanje dijela vlasišta, zajedno s kosom, itekako su prakticirali i bijelci. Primjerice, ako bi skupina Indijanaca radila probleme na određenom području, lokalne bi vlasti propisale nagradu za svakog ubijenog "crvenokošca". Kao dokaz je, umjesto glave, puno praktičnije bilo donijeti skalp. Tzv. lovci na glave zbog toga su lovili sve – žene, djecu, starce, a ponekad, doduše puno rjeđe, čak i one doista problematične Indijance. Za njihov se skalp ipak trebalo namučiti. Ne treba trošiti riječi o tomu koliko je takva praksa bila gnjusna, a jedina je sretna okolnost u cijeloj toj priči da nije bila previše raširena. I da je izumrla prije više od dva stoljeća. Ili?