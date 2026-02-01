Naši Portali
KRISTI NOEM I TOM HOMAN

Tko su Trumpovi lovci na migrante? Granični car Gestapo Greg i ICE Barbie imaju hrpu 'kostura' u ormaru

Autor
Elvis Sprečić
01.02.2026.
u 15:44

Amerika ključa, čak i nepopustljivi Trump mora stisnuti kočnicu

Skalpiranje obično vežemo za Indijance, ali kidanje dijela vlasišta, zajedno s kosom, itekako su prakticirali i bijelci. Primjerice, ako bi skupina Indijanaca radila probleme na određenom području, lokalne bi vlasti propisale nagradu za svakog ubijenog "crvenokošca". Kao dokaz je, umjesto glave, puno praktičnije bilo donijeti skalp. Tzv. lovci na glave zbog toga su lovili sve – žene, djecu, starce, a ponekad, doduše puno rjeđe, čak i one doista problematične Indijance. Za njihov se skalp ipak trebalo namučiti. Ne treba trošiti riječi o tomu koliko je takva praksa bila gnjusna, a jedina je sretna okolnost u cijeloj toj priči da nije bila previše raširena. I da je izumrla prije više od dva stoljeća. Ili?

Donald Trump imigranti ICE Tom Homan Kristi Noem

SI
Sinatra
15:55 01.02.2026.

Tko je mafija koja napada iCE? Tko su oni koji žele da Zapadne zemlje budu pregažene od strane Islamista i taloga iz trečeg svijeta? Tko plača profesionalne demonstrante i agitatore? Tko plača aktivističke "novinare" koji su se infiltrirali u sve glavne medije? No, vi nas zamarate ljudima koji obavljaju svoj posao i deratiziraju zemlju od ilegalnig imigranata, dakle kriminalaca?

V0
Vlaskoulicanec4.0
16:16 01.02.2026.

Sram vas može biti: Europa je preplavljena ilegalnim i nasilnim imigrantima, samo u Njemačkoj imate dnevno 2 masovna silovanja plus 60-tak "običnih", crkve i sinagoge se moraju čuvati, božićni sajmovi više liče na zatvor visokog rizika, svakodnevno umiru ljudi od napada noževima, a vi ovdje baljezgate o nekakvom "Gestapo*-a... Fuj!!!

AN
Anteo
16:15 01.02.2026.

Ovi koji napadaju savezne agente u vrijeme prošlih izbora prije pobjede Bidena palili su gradove po Američkim državama napraviš štetu od nekoliko milijardi dolara. Uveli su zakone po kojima se ne kažnjavaju pljačke trgovina do 1000 dolara, ishod toga su bile masovne pljačke trgovina zato su trgovine morale zatvoriti svoje dućane u nekim gradovima. Sada u ovom članku pokušavaju napraviti poveznicu sa onim što se događalo Indijancima i ilegalnim doseljenicima. Nitko ne bi imao ništa protiv ilegalaca da su državne institucije policije i sudstva smjeli kažnjavati kriminalce koji krše zakone. Zbog tih kriminalca i oni koji su ih branili sada pate pošteni imigranti. Sljedeći puta pustite da se kriminalci među tim imigrantima smiju kažnjavati pa nitko neće imati ništa protiv imigranata.

