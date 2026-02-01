Tko su Trumpovi lovci na migrante? Granični car Gestapo Greg i ICE Barbie imaju hrpu 'kostura' u ormaru

Skalpiranje obično vežemo za Indijance, ali kidanje dijela vlasišta, zajedno s kosom, itekako su prakticirali i bijelci. Primjerice, ako bi skupina Indijanaca radila probleme na određenom području, lokalne bi vlasti propisale nagradu za svakog ubijenog "crvenokošca". Kao dokaz je, umjesto glave, puno praktičnije bilo donijeti skalp. Tzv. lovci na glave zbog toga su lovili sve – žene, djecu, starce, a ponekad, doduše puno rjeđe, čak i one doista problematične Indijance. Za njihov se skalp ipak trebalo namučiti. Ne treba trošiti riječi o tomu koliko je takva praksa bila gnjusna, a jedina je sretna okolnost u cijeloj toj priči da nije bila previše raširena. I da je izumrla prije više od dva stoljeća. Ili?
PODRŠKA RUKOMETAŠIMA
FOTO Sigurdsson od zgodne Hrvatice dobio zanimljivu posvetu, evo o čemu je riječ
NJEGOVA NAJVEĆA PODRŠKA
FOTO Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće'
zvijezde vam nisu naklonjene
Tko je mafija koja napada iCE? Tko su oni koji žele da Zapadne zemlje budu pregažene od strane Islamista i taloga iz trečeg svijeta? Tko plača profesionalne demonstrante i agitatore? Tko plača aktivističke "novinare" koji su se infiltrirali u sve glavne medije? No, vi nas zamarate ljudima koji obavljaju svoj posao i deratiziraju zemlju od ilegalnig imigranata, dakle kriminalaca?